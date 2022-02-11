Акимов обяжут приглашать оппозиционеров на встречу министров с населением

Иллюстративное фото: пресс-служба акима СКО

Акимов областей, Нур-Султана, Алматы и Шымкента обяжут приглашать представителей конструктивной оппозиции на встречу министров с населением. Об этом говорится в проекте указа президента Касым-Жомарта Токаева, передает NUR.KZ.

Министерство информации и общественного развития разработало и разместило на портале «Открытые НПА» проект указа главы государства «Об организации и проведении регулярных встреч руководителей центральных исполнительных органов с населением».

Документ разработан в целях реализации поручения президента, данного на заседании мажилиса 11 января, согласно которому поставлена задача по повышению эффективности диалога государственной власти с населением.

«Необходимо констатировать, что в целом эффективность диалога чиновников с гражданами по-прежнему низка. Руководители госорганов не умеют, а порой и боятся общаться с народом. Члены правительства должны регулярно выезжать в регионы, а акимы регионов обязаны проводить постоянные встречи с жителями каждого населенного пункта», - заявил тогда Токаев.

Проект указа президента частично дублирует указ главы государства от 5 февраля 2016 года № 190 «О проведении отчетных встреч с населением руководителей центральных исполнительных органов, акимов, ректоров национальных высших учебных заведений», согласно которому чиновники проводят регулярные встречи с населением.

Вместе с тем, в проекте нового указа есть и кардинальные отличия. Так президент постановляет акимам областей, городов республиканского значения, столицы принимать участие на региональных встречах с населением руководителей центральных исполнительных органов. А также вовлекать в организацию подобных встреч широкую аудиторию заинтересованных лиц, в том числе депутатов маслихатов, экспертов, юристов, представителей партий, общественных организаций и конструктивной оппозиции.

Центральным исполнительным органам глава государства постановляет до проведения региональной встречи с населением обеспечить проведение рассылки приглашений в адрес отраслевых экспертов, юристов, представителей партий, общественных организаций и конструктивной оппозиции.

Правительству президент постановляет обеспечить рассмотрение на заседаниях кабмина на полугодовой основе итогов проведения региональных встрече.

Также он постановил обеспечить правительству, в случае наличия высоких рисков социальной напряженности и дестабилизации общественно-политической ситуации, участие заместителей премьер-министра в региональных встречах центральных исполнительных органов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1955703-akimov-obyazhut-priglashat-oppozitsionerov-na-vstrechu-ministrov-s-naseleniem/