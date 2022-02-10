Обменники могут использоваться для финансирования терроризма, предупредили в АФМ

Обменные пункты могут использоваться для финансирования терроризма. Предупреждение об этом опубликовали в официальном Telegram-канале АФМ Казахстана.
Как рассказали в ведомстве, при обмене валюты на сумму свыше 500 тысяч тенге обменные пункты должны требовать у клиента документ, удостоверяющий личность, и адрес проживания.
В случае, если сумма операций до 500 тысяч тенге, клиент предоставляет только документ, удостоверяющий личность.
Эти требования являются одним из элементов противодействия легализации криминальных доходов, объяснили в АФМ.
Тем не менее, ситуация в Казахстане такова, что не все обменные пункты соблюдают эти правила и не идентифицируют своего клиента.
При этом закон о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма обязывает обменные пункты не только идентифицировать клиентов, но и разработать и утвердить правила внутреннего контроля, отслеживать перечень организаций и лиц, связанных с терроризмом, а также сообщать о подозрительных операциях в Агентство по финмониторингу.
К подозрительным операциям относятся:
- регулярный обмен крупных сумм в наличной форме;
- обмен валюты при участии третьих лиц;
- обмен валюты лицами с подозрительной внешностью;
- обмен валюты иностранными гражданами, прибывших из стран с высоким риском финансирования терроризма.
Однако в Казахстане есть обменные пункты, которые даже не зарегистрированы в системе сбора данных о финансовых операциях.
К ним относятся:
- ТОО "Royal валюта";
- ТОО "NURALI exchange";
- ТОО ОП "МиК";
- ТОО "Лидер Эксчейндж";
- ТОО "Константа-А";
- ТОО "Семей Валюта";
- ТОО "Ромик";
- ТОО "Ай-Ару и К";
- ТОО "I'asi'na-Qazyna";
- ТОО "ТЕНГРИА".
Вышеуказанным обменным пунктам рекомендуется зарегистрироваться в WEB-СФМ и соблюдать требования законодательства.
В АФМ предупредили, что неисполнение требований закона может быть расценено как соучастие в отмывании доходов и финансировании терроризма.
Это может привести к отзыву лицензии на осуществление обменных операций. Нацбанк в 2021 году привлек к ответственности 134 обменных пункта.
Отмечается, что крупные суммы наличных денег в большинстве случаев свидетельствуют об их криминальном происхождении.
В этой связи в Агентстве призвали всех владельцев обменников своевременно сообщать о пороговых и подозрительных операциях.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1955604-obmenniki-mogut-ispolzovatsya-dlya-finansirovaniya-terrorizma-predupredili-v-afm/