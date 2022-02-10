Политика и Экономика
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Обменники могут использоваться для финансирования терроризма, предупредили в АФМ

Обменный пункт
Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Обменные пункты могут использоваться для финансирования терроризма. Предупреждение об этом опубликовали в официальном Telegram-канале АФМ Казахстана.

Как рассказали в ведомстве, при обмене валюты на сумму свыше 500 тысяч тенге обменные пункты должны требовать у клиента документ, удостоверяющий личность, и адрес проживания.

В случае, если сумма операций до 500 тысяч тенге, клиент предоставляет только документ, удостоверяющий личность.

Эти требования являются одним из элементов противодействия легализации криминальных доходов, объяснили в АФМ.

Тем не менее, ситуация в Казахстане такова, что не все обменные пункты соблюдают эти правила и не идентифицируют своего клиента.

При этом закон о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма обязывает обменные пункты не только идентифицировать клиентов, но и разработать и утвердить правила внутреннего контроля, отслеживать перечень организаций и лиц, связанных с терроризмом, а также сообщать о подозрительных операциях в Агентство по финмониторингу.

К подозрительным операциям относятся:

  • регулярный обмен крупных сумм в наличной форме;
  • обмен валюты при участии третьих лиц;
  • обмен валюты лицами с подозрительной внешностью;
  • обмен валюты иностранными гражданами, прибывших из стран с высоким риском финансирования терроризма.

Однако в Казахстане есть обменные пункты, которые даже не зарегистрированы в системе сбора данных о финансовых операциях.

К ним относятся:

  • ТОО "Royal валюта";
  • ТОО "NURALI exchange";
  • ТОО ОП "МиК";
  • ТОО "Лидер Эксчейндж";
  • ТОО "Константа-А";
  • ТОО "Семей Валюта";
  • ТОО "Ромик";
  • ТОО "Ай-Ару и К";
  • ТОО "I'asi'na-Qazyna";
  • ТОО "ТЕНГРИА".

Вышеуказанным обменным пунктам рекомендуется зарегистрироваться в WEB-СФМ и соблюдать требования законодательства.

В АФМ предупредили, что неисполнение требований закона может быть расценено как соучастие в отмывании доходов и финансировании терроризма.

Это может привести к отзыву лицензии на осуществление обменных операций. Нацбанк в 2021 году привлек к ответственности 134 обменных пункта.

Отмечается, что крупные суммы наличных денег в большинстве случаев свидетельствуют об их криминальном происхождении.

В этой связи в Агентстве призвали всех владельцев обменников своевременно сообщать о пороговых и подозрительных операциях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1955604-obmenniki-mogut-ispolzovatsya-dlya-finansirovaniya-terrorizma-predupredili-v-afm/

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