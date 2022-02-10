Обменники могут использоваться для финансирования терроризма, предупредили в АФМ

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Обменные пункты могут использоваться для финансирования терроризма. Предупреждение об этом опубликовали в официальном Telegram-канале АФМ Казахстана.

Как рассказали в ведомстве, при обмене валюты на сумму свыше 500 тысяч тенге обменные пункты должны требовать у клиента документ, удостоверяющий личность, и адрес проживания.

В случае, если сумма операций до 500 тысяч тенге, клиент предоставляет только документ, удостоверяющий личность.

Эти требования являются одним из элементов противодействия легализации криминальных доходов, объяснили в АФМ.

Тем не менее, ситуация в Казахстане такова, что не все обменные пункты соблюдают эти правила и не идентифицируют своего клиента.

При этом закон о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма обязывает обменные пункты не только идентифицировать клиентов, но и разработать и утвердить правила внутреннего контроля, отслеживать перечень организаций и лиц, связанных с терроризмом, а также сообщать о подозрительных операциях в Агентство по финмониторингу.

К подозрительным операциям относятся:

регулярный обмен крупных сумм в наличной форме;

обмен валюты при участии третьих лиц;

обмен валюты лицами с подозрительной внешностью;

обмен валюты иностранными гражданами, прибывших из стран с высоким риском финансирования терроризма.

Однако в Казахстане есть обменные пункты, которые даже не зарегистрированы в системе сбора данных о финансовых операциях.

К ним относятся:

ТОО "Royal валюта";

ТОО "NURALI exchange";

ТОО ОП "МиК";

ТОО "Лидер Эксчейндж";

ТОО "Константа-А";

ТОО "Семей Валюта";

ТОО "Ромик";

ТОО "Ай-Ару и К";

ТОО "I'asi'na-Qazyna";

ТОО "ТЕНГРИА".

Вышеуказанным обменным пунктам рекомендуется зарегистрироваться в WEB-СФМ и соблюдать требования законодательства.

В АФМ предупредили, что неисполнение требований закона может быть расценено как соучастие в отмывании доходов и финансировании терроризма.

Это может привести к отзыву лицензии на осуществление обменных операций. Нацбанк в 2021 году привлек к ответственности 134 обменных пункта.

Отмечается, что крупные суммы наличных денег в большинстве случаев свидетельствуют об их криминальном происхождении.

В этой связи в Агентстве призвали всех владельцев обменников своевременно сообщать о пороговых и подозрительных операциях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1955604-obmenniki-mogut-ispolzovatsya-dlya-finansirovaniya-terrorizma-predupredili-v-afm/