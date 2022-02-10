Семерых акимов наказали за плохое содержание дорог в Костанайской области (видео)

Иллюстративное фото: акимат Алматы

В Костанайской области семерых сельских акимов наказали за недобросовестное содержание трасс - чиновники заплатят штрафы в размере свыше 30 тысяч тенге.

О наказании для акимов сообщили в Департаменте полиции региона, передает телеканал "Астана".

Сообщается, что полицейские проверили более 100 дорог области и выявили свыше 80 нарушений. Выяснилось, что в небольших поселках нередко улицы полностью завалены снегом.

Из-за того, что вовремя не организовывались работы по очистке дорог от снега, жители сел после буранов оказывались в снежном плену, не имея возможности никуда выехать.

Кроме того, как отмечают в полиции, дороги почти полностью покрыты коркой льда, что зачастую становится причиной аварий.

"К административной ответственности было привлечено 7 должностных лиц, таких как сельские акимы. В отношении них были составлены административные протоколы по статье 631 АК РК с наложением административного взыскания в виде штрафа в размере 10 МРП", - рассказал замглавы Управления местной полицейской службы ДП Костанайской области Виталий Цой.

К слову, на некачественную уборку улиц жалуются и жители областного центра. С начала года в городской акимат поступило свыше 800 обращений от костанайцев.

Горожане недовольны тем, что коммунальщики очищают только проезжую часть, а вдоль дорог остаются "снежные горы".

"Все этого навалено кучами вокруг. Если это убирается, должно, значит, увозиться, вывозиться, потому что это мешает переходить дорогу и людям, и машинам", "Каждый раз такие глыбы валят, даже скорая не заедет. Дорогу почистили, а сразу не убирают", - возмущены горожане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1955427-semeryh-akimov-nakazali-za-plohoe-soderzhanie-dorog-v-kostanayskoy-oblasti-video/