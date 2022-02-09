Порядок приема на службу в правоохранительные органы могут изменить в Казахстане

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Мажилисмены на пленарном заседании палаты одобрили в первом чтении проект закона по вопросам совершенствования порядка прохождения правоохранительной службы, передает корреспондент NUR.KZ.

Представил проект закона заместитель генерального прокурора Казахстана Асет Чиндалиев.

"Первый вопрос – оптимизация порядка приема на службу средних и высших должностей. Они принимаются по конкурсу и во внеконкурсном порядке. По этому вопросу законопроект предлагает ряд изменений.

По конкурсу, в основном, в старшие и начальствующие составы назначаются лица, имеющие достаточный опыт. Нет особой необходимости их стажировать, поэтому законопроект предлагает отменить стажировку для назначаемых по конкурсу. А спецпроверка будет проходить после конкурса.

Эти поправки позволят ускорить процесс приема на службу необходимых специалистов.

Сейчас вне конкурса принимают начальники правоохранительных областных органов, теперь будут принимать только руководители центральных органов.

Требования к приему также будут ужесточены. Теперь для поступления на службу потребуется стаж в 3 года. А те, кто был рядовым солдатом в армии, принимаются на общих основаниях", - отметил он.

При этом упрощается порядок поступления в правоохранительные органы действующих сотрудников специальных государственных органов и военнослужащих.

Сегодня они принимаются после специального обследования военно-врачебной комиссии, полиграфа, тестирования. Эти требования будут отменены, сказал Чиндалиев.

Еще один блок поправок касается социального обеспечения сотрудников. Так, для сотрудников, имеющих двадцатилетний стаж службы, либо десятилетний стаж, и имеющих на иждивении детей-инвалидов, предусматривается право безвозмездно приватизировать занимаемое жилье из государственного фонда.

В целях защиты социальных прав членам семей сотрудников, умерших вследствие заболеваний, предлагается выплачивать соответствующую компенсацию.

"Существует также норма, запрещающая выселять семью умершего работника из дома, в котором она проживает. Ряд сотрудников, ранее служивших в органах внутренних дел, получат право выхода на пенсию по выслуге лет", - резюмировал Чиндалиев.

Также в связи с последними событиями депутаты предложили ряд изменений в направлении усиления социальной защиты работников. В частности, речь о вопросе индексации зарплаты работников правоохранительных органов.

В заключении профильного комитета сказано, что проектом закона вводится единый текст присяги для всех правоохранительных органов, утверждаемый главой государства.

Изменится порядок досрочного присвоения званий и присвоения внеочередных званий и единый порядок поощрения сотрудников.

Законопроектом восстанавливается право на пенсию для лиц, занимавших ранее (2003-2016 годы) должности рядового и младшего состава органов полиции, но лишенных этого права из-за смешанного стажа.

Право на пенсию по выслуге лет смогут иметь также сотрудники, уволенные в связи с ликвидацией правоохранительного органа (по смешанному стажу).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1955377-poryadok-priema-na-sluzhbu-v-pravoohranitelnye-organy-mogut-izmenit-v-kazahstane/