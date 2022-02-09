Токаев посетит Назарбаев Университет

Касым-Жомарт Токаев и Шигео Катсу. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Назарбаев Университета Шигео Катсу, передает официальный сайт Акорды.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о текущей деятельности Назарбаев Университета и планах на предстоящий период.

В ходе беседы особое внимание было уделено перспективам образовательной и научно-исследовательской работы, разработке новых технологий и инноваций в различных сферах.

По словам Шигео Катсу, университет готов внести свой вклад в повышение конкурентоспособности высшего образования в Казахстане.

Деятельность учебного заведения ориентирована на содействие модернизации национальной экономики и социальной сферы в нашей стране.

Глава государства подтвердил намерение посетить Назарбаев Университет в ближайшее время.

Поздравив Шигео Катсу с 70-летним юбилеем, президент Казахстана выразил ему благодарность за высокий профессионализм и многолетнюю плодотворную работу на благо образования Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1955354-tokaev-prinyal-prezidenta-nazarbaev-universiteta-shigeo-katsu/