Из села в город: Токаев утвердил создание суда в Косшы

Указом президента в городе Косшы образован городской суд и назначены его судьи. Текст указа опубликован на сайте информационно-правовой системы "Адилет".
В соответствии с указом, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев постановил образовать суд города Косшы Акмолинской области.
Кроме того, президент распорядился назначить на должности судей Мерзадинову Динару Сталбековну и Халмурзаева Мурата Мауленовича.
В тексте того же указа говорится, что новые судьи города Косшы были освобождены от предыдущих должностей.
"Верховному Суду Республики Казахстан, Высшему Судебному Совету Республики Казахстан принять меры, вытекающие из настоящего Указа", - распорядился Токаев.
Указ вступил в действие со дня его подписания.
Напомним, что в июле 2021 года указом главы государства село Косшы Акмолинской области получило статус города областного значения.
Акимом города Косшы стал Гайдар Касенов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1955268-tokaev-utverdil-sozdanie-suda-v-kosshy-i-naznachil-sudey/