Из села в город: Токаев утвердил создание суда в Косшы

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Указом президента в городе Косшы образован городской суд и назначены его судьи. Текст указа опубликован на сайте информационно-правовой системы "Адилет".

В соответствии с указом, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев постановил образовать суд города Косшы Акмолинской области.

Кроме того, президент распорядился назначить на должности судей Мерзадинову Динару Сталбековну и Халмурзаева Мурата Мауленовича.

В тексте того же указа говорится, что новые судьи города Косшы были освобождены от предыдущих должностей.

"Верховному Суду Республики Казахстан, Высшему Судебному Совету Республики Казахстан принять меры, вытекающие из настоящего Указа", - распорядился Токаев.

Указ вступил в действие со дня его подписания.

Напомним, что в июле 2021 года указом главы государства село Косшы Акмолинской области получило статус города областного значения.

Акимом города Косшы стал Гайдар Касенов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1955268-tokaev-utverdil-sozdanie-suda-v-kosshy-i-naznachil-sudey/