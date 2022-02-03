Аким проголосовал за своего брата при распределении земли в Павлодарской области

Мухтар Молшин. Фото: gov.kz

В Павлодарской области на заседании Cовета по этике рассмотрели дело акима Торайгырского сельского округа Мухтара Молшина, передает Sputnik Казахстан.

На заседании стало известно, что 15 декабря 2021 года районная земельная комиссия, членом которой является Мухтар Молшин, решала вопрос по предоставлению права временного возмездного землепользования.

При распределении 1 651 га угодий из трех участников конкурса аким отдал свой голос крестьянскому хозяйству "Молша", принадлежащему его родному брату.

Несмотря на то, что голос чиновника не был решающим, поскольку крестьянское хозяйство его брата набрало шесть из десяти голосов, члены Совета по этике сочли, что он должен был заявить самоотвод. Однако не сделал этого.

По жалобе одного из участников конкурса решение земельной комиссии было отменено.

Сам Мухтар Молшин объяснил свой поступок незнанием закона и хорошей работой крестьянского хозяйства своего брата, большой помощью сельскому округу в решении социальных вопросов.

В итоге акиму рекомендовано вынести взыскание о неполном служебном соответствии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1954445-akim-progolosoval-za-svoego-brata-pri-raspredelenii-zemli-v-pavlodarskoy-oblasti/