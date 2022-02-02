Повысить размер АСП на каждого ребенка предложили в Казахстане

Иллюстративное фото: pexels.com

Депутат Динара Закиева в ходе пленарного заседания платы предложила повысить размер АСП на каждого ребенка до 36 тыс. тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

В своем запросе на имя вице-премьер-министра Ералы Тугжанова депутат Динара Закиева сообщила, что существующая система не отвечает реальным потребностям защиты прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, неблагополучии, малообеспеченности.

"Сегодня как минимум 625 тыс. детей проживают в малообеспеченных семьях, то есть каждый десятый ребенок.

Как известно, одной из форм поддержки малоимущих семей является адресная социальная помощь. При этом ее размер сегодня не обеспечивает самые простые потребности.

К примеру, в семье из 6 человек, где среднедушевой доход ниже черты бедности, АСП на всех может составлять чуть больше 7 тыс. тенге", - отметила она.

При этом, по словам Закиевой, сформировалась практика оказания помощи детям и их семьям по заявительному принципу.

"В ходе работы в регионах нами выявлены более 200 семей, которые не знают ни о каких программах, ни о том, на что имеют право, не документированы и, как следствие, не имеют доступа к базовому объему услуг и помощи.

Есть семьи, где дети в 10-13 лет никогда не ходили в школу, при наличии заболеваний с рождения не проходили никаких медицинских осмотров, и, несмотря на сообщения участковых служб об этом в акиматы, продолжали жить в ужасающих условиях", - добавила депутат.

В целом, по данным Закиевой, сегодня 1 млн 145 тыс. семей находятся в кризисном положении, 12 тыс. детей живут в семьях, состоящих на учете по неблагополучию.

В этой связи для повышения эффективности поддержки детей в малоимущих семьях она предложила повысить размер АСП на каждого ребенка до уровня прожиточного минимума (сейчас 36 тыс. тенге - прим. ред.). На эти цели потребуется дополнительно 225 млрд тенге.

Также Закиева предложила создать на местах самостоятельное Управление по делам семьи, молодежи и детей для обеспечения координации и эффективного взаимодействия между уполномоченными органами по оказанию комплексной помощи семьям и профилактике нарушения прав детей.

Напомним, что сегодня депутат мажилиса Ерлан Саиров предложил повысить черту бедности в Казахстане в соответствии с ВВП страны и международными стандартами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1954216-deputat-kazhdyy-10-y-rebenok-zhivet-v-maloobespechennoy-seme-v-kazahstane/