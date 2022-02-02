Повысить черту бедности в Казахстане предложил депутат

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Депутат мажилиса Ерлан Саиров в ходе пленарного заседания палаты предложил повысить черту бедности в Казахстане в соответствии с ВВП страны и международными стандартами, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерлан Саиров в своем запросе на имя вице-премьера Ералы Тугжанова сообщил, что одной из главных социальных проблем Казахстана является бедность большой части населения.

"В Казахстане черта бедности составляет 2,8 доллара, в России - 6 долларов в день. Несмотря на очень низкий прожиточный минимум, в 2021 году количество людей с доходами ниже прожиточного минимума официально составляло 998 тысяч человек. По неофициальным оценкам экспертов, этот показатель составляет 1,5 миллиона или больше", - добавил мажилисмен.

Между тем, как подчеркнул мажилисмен, несмотря на многократный рост ВВП Казахстан десятилетиями не поднимает черту бедности.

"Сегодня черта бедности Казахстана является одной из низких в мире и находится на уровне таких стран, как Нигерия, Ангола, Венесуэла и Габон.

В Европейском союзе в большинстве стран бедность определяется на уровне 60% от медианного дохода. В нашей стране существует два индикатора низкой социальной обеспеченности граждан - прожиточный минимум и черта бедности.

Черта бедности составляет 70% от прожиточного минимума, то есть от 36 тыс. тенге. Это "уловка" прежних правительств, чтобы меньше платить народу. То есть, если ты хочешь получить социальную помощь, ты должен быть "нищим"!

Благодаря этой тавтологии, несмотря на неуклонный рост цен и кризис в 2020 году и несмотря на высокий спрос, увеличилось количество нуждающихся и уменьшилось количество получающих адресную социальную помощь", - пояснил парламентарий.

В этой связи он предложил повысить черту бедности в Казахстане в соответствии с ВВП страны и международными стандартами, а также вести новое определение бедности, которое более точно соответствует тому, как общество воспринимает бедность.

Указал Саиров и на необходимость повысить прожиточный минимум, объединив прожиточный минимум и черту бедности, а для тех, кто получает заработную плату меньше двух минимальных зарплат, отменить подоходный налог.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1954210-povysit-chertu-bednosti-v-kazahstane-predlozhil-deputat/