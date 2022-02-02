Как возвращают уехавшую за границу талантливую молодежь, рассказал Тугжанов

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Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов рассказал депутатам мажилиса, как возвращают в Казахстан уехавшую за границу талантливую молодежь, передает NUR.KZ.

Ранее депутаты фракции ДПК «Ак жол» направили вице-премьеру запрос по вопросу запуска программы возвращения в Казахстан талантливой молодежи, работающей в лучших технологических компаниях мира.

В частности, мажилисмены напомнили Тугжанову, что 10 июня 2021 года президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета иностранных инвесторов «поддержал предложение компании KPMG по запуску программы по возвращению и привлечению казахстанцев, имеющих опыт работы в ведущих зарубежных компаниях. Однако, проект данной программы до сих пор не опубликован».

Заместитель премьер-министра в своем ответе депутатам не предоставил информацию про проект вышеуказанной программы. Вместо этого он сообщил, что было реализовано в данной сфере.

Так, министерством образования и науки в рамках госпрограммы развития образования и науки с 2009 по 2020 годы проведена работа по привлечению ученых из-за рубежа за счет средств республиканского бюджета и внебюджетных средств вузов.

В 2019 году для преподавательской деятельности было привлечено 270 зарубежных специалистов. За 11 лет в общей сложности было привлечено 11 303 зарубежных специалиста.

Проведенный анализ показал, что с 2010 года в Казахстан были приглашены 90 наиболее успешных соотечественников, работающих в зарубежных научных организациях. В вузах республики и научных институтах остались работать 33 ученых, из них в ОАО «Назарбаев Университет» – 23 специалиста, остальные 10 ученых работают в других высших учебных заведениях и научных организациях страны.

Необходимые социальные условия на уровне мировых стандартов создаются в ОАО «Назарбаев Университет». Это конкурентоспособная заработная плата и социальный пакет, разработанный с учетом международного опыта (служебное меблированное жилье без права выкупа, оплачиваемый трудовой отпуск на 56 календарных дней, предоставление авиабилетов в обе стороны, поддержка в трудоустройстве супруга(и).

Министерством образования и науки в рамках национального проекта «Технологический рывок за счет цифровизации, инноваций и науки» прорабатывался вопрос о разработке программы по привлечению талантливых ученых-казахстанцев из ближнего и дальнего зарубежья, имеющих опыт работы в ведущих вузах, НИИ и международных организациях. Предполагается, что реализация Национального проекта позволит увеличить численность ученых и исследователей в 1,5 раза (до 34 тыс человек); повысить качество НИИ; обеспечить обновление оборудования НИИ, увеличить до 2500 публикаций казахстанских ученых в индексируемых международных научных журналах, а также количество казахстанских НИИ и вузов в рейтинге Scіmаgo.

Министерством иностранных дел на постоянной основе проводится соответствующая работа с казахскими диаспорами, проживающими за рубежом. Сформирован список из 40 молодых граждан Казахстана, работающих в компаниях Австрии, США, Азербайджана, Германии, Канады, Испании, Италии, Катара, Китая, Малайзии, Норвегии, Объединенных Арабских Эмиратов, Оман, Румынии, Сингапура, Турции, Украины, Франции, Чехии и Японии.

Молодые люди из данного списка выразили желание в дальнейшем участвовать в специальных проектах, реализация которых предусмотрена в Казахстане.

На постоянной основе поддерживаются контакты с представителями АО «Центр международных программ» за рубежом (США, Великобритания), зарубежными студенческими сообществами казахстанцев (QazAlliance - по всему миру, KSAC – ассоциация казахстанских студентов в Китае) и студентами, обучающимися по международной стипендии «Болашак».

Министерством информации и общественного развития в рамках грантового финансирования в 2021 году реализован проект «Консолидация казахстанской молодежи, проживающей и обучающейся за рубежом» в целях формирования национального самосознания и патриотизма среди казахстанской молодежи, проживающей и работающей за рубежом.

В рамках проекта в целях установления механизмов устойчивой связи с молодежью, проживающей и работающей за рубежом, сформированы их списки, из которых сформирован пул амбассадоров.

Казахстанская молодежь, проживающая и обучающаяся за рубежом, была вовлечена в продвижение истории, культуры, традиций и ценностей Казахстана в тех странах, где она учится. Реализация данного проекта будет продолжена в текущем году.

Правительством осуществляется ряд системных работ по вопросам поддержки, сохранения этнической идентичности, модернизации языка и культуры соотечественников за рубежом. Принят комплекс культурно-гуманитарных, правовых, организационных мер.

В частности, в 12 странах (Турция, Россия, США, Великобритания, Бельгия, Германия, Франция, Иран, Кыргызстан, Украина, Монголия, Беларусь) открыты 31 онлайн-классов, организован Малый курултай казахов в Узбекистане, создано 5 казахских культурно-деловых домов «Abai Uii» в Российской Федерации, республиках Узбекистан, Турция, Германия и Украина.

Также проведена информационно-разъяснительная работа с более чем 2 тысячами казахстанских молодых людей, проживающих и обучающихся за рубежом, по продвижению истории, культуры, традиций и ценностей Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1954170-kak-vozvraschayut-uehavshuyu-za-granitsu-talantlivuyu-molodezh-rasskazal-tugzhanov/