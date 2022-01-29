Токаев: Официально название Алматы останется

Иллюстративное фото: NUR.KZ.Петр Карандашов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью, которое вышло на ТК "Хабар 24", рассказал, будут ли переименовывать Алматы и вернут ли прежнее название Алма-Ата, передает корреспондент NUR.KZ.

«Зачем мы будем переделывать все документы», - отметил президент.

По его словам, Алматы больше подходит для людей казахоязычных. А название «Алма-Ата» более сподручнее произносить для русскоязычных.

«Поэтому давайте договоримся, что официально название Алматы останется, а сам город будет называться так, как удобно его жителям и тем, кто со стороны очень тепло относится к нашему городу», - предложил президент.

Также Токаев ответил на вопрос, оставит ли он Сагинтаева на посту акима Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1953656-tokaev-ofitsialno-nazvanie-almaty-ostanetsya/