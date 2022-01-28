Назарбаев: Уверен, что Казахстан успешно справится со всеми вызовами нового времени

Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

Нурсултан Назарбаев принял участие во внеочередном XXI съезде партии Nur Otan, сообщается на официальном сайте Елбасы.

В ходе выступления Елбасы подчеркнул, что партия Nur Otan является главной политической силой страны.

"Отстаивая интересы всех слоев общества, партия всегда стояла на защите нашей Независимости и государственности. Вместе мы добились многого. Самое главное – была создана надежная основа для дальнейшего развития Казахстана. Важно продолжать это поступательное движение вперед", - сказал Первый Президент Казахстана.

Подчеркнув историческую значимость текущего съезда, Нурсултан Назарбаев выразил уверенность, что однопартийцы поддержат его предложение избрать Касым-Жомарта Токаева председателем партии Nur Otan.

Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

"За последние полтора года партия прошла через серьёзную системную перезагрузку. Последним этапом этого процесса считаю передачу всей полноты управления партией действующему главе государства – Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву. Руководить партией должен человек, выдвинутый и поддержанный ею на президентских выборах. Сегодня под руководством президента Казахстана реализуется комплекс важнейших социально-экономических и политических реформ. Партия Nur Otan, обладая всеми необходимыми ресурсами, должна стать надежным помощником в их осуществлении", - сказал Елбасы.

Первый Президент Казахстана отметил, что только при широкой поддержке общественности будут достигнуты значимые результаты масштабных реформ, направленных на укрепление независимости Казахстана.

Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

"Я всегда отмечал, что великие цели достигаются в условиях консолидации общества, а также мира, стабильности и согласия в государстве. 30-летний опыт нашей независимости наглядно подтверждает этот факт. Сегодня мы вступили в четвертое десятилетие своей независимости. Это время глобальных трансформаций, сложных и ответственных решений. Уверен, что Казахстан успешно справится со всеми вызовами нового времени. Залогом этого будут выступать четкие цели, политическая воля и, главное, поддержка народа", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Напомним, что Нурсултан Назарбаев внес предложение об избрании главы государства Касым-Жомарта Токаева председателем партии Nur Otan. Президент Казахстана был единогласно избран председателем партии.

Касым-Жомарт Токаев на заседании партии Nur Otan призвал не забывать заслуг Первого Президента Нурсултана Назарбаева. Он заявил, что не ошибается тот, кто не работает, и ошибки совершали и американские, и китайские лидеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1953556-o-chem-govoril-nazarbaev-na-vneocherednom-sezde-partii-nur-otan/