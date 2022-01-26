Миронов: Я бы предпочел, чтобы наши войска в Казахстане задержались

Сергей Миронов. Фото: duma.gov.ru

Российский политик, лидер фракции «Справедливая Россия — За Правду» в Госдуме Сергей Миронов в интервью «Газете.Ru» заявил, что предпочел бы, чтобы российские войска задержались в Казахстане.

«Блестящая операция! Коллективные силы ОДКБ впервые были официально призваны и, надо сказать, моментально отреагировали. Так как я служил в ВДВ, мне всегда было интересно, как это все пройдет, как отработают десантники, потому что костяк миротворческих сил ОДКБ — это Воздушно-десантные войска, Ульяновская бригада.

Они же неспроста проводили все эти учения много лет — то в Армении, то в Казахстане, то в Белоруссии. Знакомились с местностью, со спецификой государства в случае необходимости.

Даже наши недруги отметили, как четко, оперативно все прошло. Каждый знал свой маневр.

Этой операцией ОДКБ продемонстрировала свою значимость, эффективность, вот именно такой запас прочности. В случае возникновения подобных ситуаций, все эти навыки есть», - прокомментировал он миротворческую операцию сил ОДКБ в Казахстане.

Оценивая обстановку в Казахстане, Миронов рассказал, почему поддержал обращение президента РК Касым-Жомарта Токаева к ОДКБ.

«Потому что здесь есть один нюанс, о котором, я думаю, мы узнаем несколько попозже. Отголоски этого уже сейчас видны и по смене руководителя комитета безопасности, и даже обвинению его в государственной измене.

Я думаю, что они сами там будут разбираться, но, конечно, там вот этот элемент измены и как минимум бездействия — он был. И введение сил ОДКБ привело всех в чувство.

Сам Токаев признал, что штурм резиденции президента в Астане был отменен, как только протестующие услышали, что ОДКБ приняла решение о начале операции — это уже в момент, когда только решение было принято, еще самолеты не полетели.

А сейчас, когда операция уже закончена, тоже сработали на упреждение и вывели все войска, чтобы не вызывать раздражение у людей и пресечь все разговоры о российской оккупации. Хотя, лично я бы предпочел, чтобы наши войска там задержались», - заявил российский политик.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1953076-mironov-ya-by-predpochel-chtoby-nashi-voyska-v-kazahstane-zaderzhalis/