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Ряд населенных пунктов намерены переименовать в Жамбылской области. Также планируется переименовать несколько улиц в Таразе, передает NUR.KZ.

Акимат Жамбылской области подготовил и разместил на портале «Открытые НПА» проект совместного решения областного маслихата и постановления областного акимата «О переименовании и уточнении транскрипции названий некоторых населенных пунктов Жамбылской области».

Согласно документу, по Жамбылской области планируется переименовать:

населенный пункт Пригородное в село Сулутор Каройского сельского округа Жамбылского района; населенный пункт Буденное в село Арыстанды Туркестанского сельского округа Сарысуского района; населенный пункт Ушарал в село Абильда Тогызкентского сельского округа Сарысуского района; населенный пункт Амангельды в село Тамабек Саду Шакировского сельского округа Таласского района.

Также платинируется уточнить транскрипцию названия населеного пункта Есей би в село Есейхан Каратауского сельского округа Таласского района Жамбылской области.

Кроме того, местные власти намерены переименовать ряд улиц Тараза. Согласно проекту решения областного маслихата и постановления областного акимата «О переименовании некоторых составных частей города Тараз» планируется переименовать следующие составные части административного центра области:

4-переулок улицы Бауыржана Момышулы – в улицу Жазылбек Қуанышбаев;

улицу Жазылбека Куанышбаева - в улицу Мұстафа Шоқай;

улицу Западная - в улицу Қазақ радиосы;

1-переулок улицы Западная – в 1-переулок улицы Қазақ радиосы;

2-переулок улицы Западная – в 2-переулок улицы Қазақ радиосы;

3-переулок улицы Западная – в 3-переулок улицы Қазақ радиосы;

улицу Дальняя - в улицу Ақжол;

переулок улицы Дальняя - в переулок улицы Ақ жол;

улицу Надежда Крупская - в улицу Мәңгілік Ел;

1-переулок улицы Надежды Крупской - в 1 - переулок улицы Мәңгілік Ел;

2-переулок улицы Надежды Крупской - в 2 - переулок улицы Мәңгілік Ел;

3-переулок улицы Надежды Крупской - в 3 - переулок улицы Мәңгілік Ел.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1952649-ryad-naselennyh-punktov-namereny-pereimenovat-v-zhambylskoy-oblasti/