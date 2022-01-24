Ряд населенных пунктов намерены переименовать в Жамбылской области. Также планируется переименовать несколько улиц в Таразе, передает NUR.KZ.
Акимат Жамбылской области подготовил и разместил на портале «Открытые НПА» проект совместного решения областного маслихата и постановления областного акимата «О переименовании и уточнении транскрипции названий некоторых населенных пунктов Жамбылской области».
Согласно документу, по Жамбылской области планируется переименовать:
- населенный пункт Пригородное в село Сулутор Каройского сельского округа Жамбылского района;
- населенный пункт Буденное в село Арыстанды Туркестанского сельского округа Сарысуского района;
- населенный пункт Ушарал в село Абильда Тогызкентского сельского округа Сарысуского района;
- населенный пункт Амангельды в село Тамабек Саду Шакировского сельского округа Таласского района.
Также платинируется уточнить транскрипцию названия населеного пункта Есей би в село Есейхан Каратауского сельского округа Таласского района Жамбылской области.
Кроме того, местные власти намерены переименовать ряд улиц Тараза. Согласно проекту решения областного маслихата и постановления областного акимата «О переименовании некоторых составных частей города Тараз» планируется переименовать следующие составные части административного центра области:
- 4-переулок улицы Бауыржана Момышулы – в улицу Жазылбек Қуанышбаев;
- улицу Жазылбека Куанышбаева - в улицу Мұстафа Шоқай;
- улицу Западная - в улицу Қазақ радиосы;
- 1-переулок улицы Западная – в 1-переулок улицы Қазақ радиосы;
- 2-переулок улицы Западная – в 2-переулок улицы Қазақ радиосы;
- 3-переулок улицы Западная – в 3-переулок улицы Қазақ радиосы;
- улицу Дальняя - в улицу Ақжол;
- переулок улицы Дальняя - в переулок улицы Ақ жол;
- улицу Надежда Крупская - в улицу Мәңгілік Ел;
- 1-переулок улицы Надежды Крупской - в 1 - переулок улицы Мәңгілік Ел;
- 2-переулок улицы Надежды Крупской - в 2 - переулок улицы Мәңгілік Ел;
- 3-переулок улицы Надежды Крупской - в 3 - переулок улицы Мәңгілік Ел.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1952649-ryad-naselennyh-punktov-namereny-pereimenovat-v-zhambylskoy-oblasti/