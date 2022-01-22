Аким ЗКО: Ни одного квадратного метра земли мои родственники и друзья не получили

Гали Искалиев. Фото: facebook.com/akimatzko

Аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев ответил на вопрос, получали ли его родственники землю за время его руководства регионом, передает "Уральская неделя".

Отвечая на вопросы жителей, Гали Искалиев отметил, что для борьбы с коррупцией нужна прозрачность действий государственных органов.

"Прозрачность выделения земельных участков зависит от нормативных актов. Мы свои предложения, как сделать этот процесс максимально прозрачным, направляли", - сообщил аким ЗКО.

Также он рассказал, получали ли его родственники землю за время его руководства регионом.

"Что касается меня, то у меня есть позиция - не пользоваться своим служебным положением. Четко могу сказать: ни одного квадратного метра земли мои родственники и друзья через меня, или пользуясь моим служебным положением, не получали.

У меня два брата, они не работают на госслужбе. Старший - инженер-геолог, он работает в одной из уральских компаний. Другой брат - совладелец завода по производству металлоконструкций в Атырау. Я считаю, что они приносят хорошую пользу стране на своих местах", - заявил Гали Искалиев.

Ранее сообщалось, что аким Зачаганского сельского округа скрыл той в ресторане во время карантина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1952450-akim-zko-ni-odnogo-kvadratnogo-metra-zemli-moi-rodstvenniki-i-druzya-ne-poluchili/