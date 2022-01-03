Токаев подписал закон о развитии конкуренции

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Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития конкуренции", сообщает официальный сайт Акорды.

Проект закона был принят парламентом 29 декабря.

Как сообщается на официальном сайте Агентства по защите и развитию конкуренции РК, законопроект разработан в рамках реализации послания президента народу Казахстана. Он направлен на создание равных условий для субъектов рынка и исключение барьеров, расширение доступа к ключевой мощности и устранение барьеров, мешающих честной конкуренции.

Ранее сенат внес в законопроект поправку об исключении требования по получению согласия Национальной палаты предпринимателей при создании субъектов квазигосударственного сектора и расширении их деятельности. Мажилис ее принял.

Концепцией законопроекта предусматривается 11 направлений:

внедрение новых инструментов регулирования цифровой экономики;

ограничение деятельности государственных и частных операторов;

сокращение государственного участия в предпринимательстве;

развитие конкуренции на государственных закупках;

обеспечение равного доступа к ключевой мощности;

обеспечение равного доступа к мерам государственной поддержки предпринимательства;

совершенствование института антимонопольного комплаенса;

внедрение оценки воздействия проектов нормативных правовых актов на конкуренцию;

внедрение института доверенного лица;

исключение барьеров переориентации спроса;

иные меры по реализации отдельных мероприятий Национального проекта по развитию конкуренции.

"Принятие законопроекта позволит не только решить системные проблемы функционирования товарных рынков, но и создать по-настоящему эффективные механизмы предупреждения нарушений антимонопольного законодательства", - отмечали в агентстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1949660-tokaev-podpisal-zakon-o-razvitii-konkurentsii/