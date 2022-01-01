"Прошедший год был непростым": Мамин поздравил казахстанцев с Новым годом

Аскар Мамин. Фото: primeminister.kz

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поздравил казахстанцев с Новым годом, сообщается на официальном сайте главы правительства.

"Дорогие казахстанцы, от всей души поздравляю вас с Новым 2022 годом!

Прошедший 2021 год был непростым, но успешным для нашей страны – благодаря усилиям всех казахстанцев нам удалось достойно преодолеть все трудности, обеспечить устойчивый рост основных отраслей экономики и стабилизировать санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране.

В этом году предстоит большая работа по реализации масштабных задач социально-экономического развития страны, укреплению устойчивости к возможным новым волнам пандемии, дальнейшему повышению благосостояния и качества жизни казахстанцев.

Уверен, что сплоченность, трудолюбие и оптимизм позволят нам осуществить все задуманные планы и достичь поставленных целей!

От всего сердца желаю всем казахстанцам крепкого здоровья, благополучия близким и успехов в новых начинаниях! Пусть в каждой семье будут гармония, радость и счастье!" - поздравил казахстанцев Аскар Мамин.

Напомним, ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил жителей нашей страны с Новым 2022 годом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1949553-proshedshiy-god-byl-neprostym-mamin-pozdravil-kazahstantsev-s-novym-godom/