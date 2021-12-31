Утративших доверие чиновников предлагают увольнять с «волчьим билетом»

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Уволенных за утрату доверия чиновников предлагают не принимать повторно на государственную службу, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственной службы».

Агентство РК по делам госслужбы разработало и разместило на портале «Открытые НПА» проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственной службы».

Документом предлагается ввести норму, согласно которой на госслужбу не может быть принят гражданин, уволенный с государственной должности в связи с утратой доверия.

По информации разработчиков законопроекта, в соответствии с законом «О государственной службе РК» госслужащие обязаны не допускать действий, дискредитирующих госслужбу. Так, служащие, уволенные за проступок, дискредитирующий государственную службу, в последующем на госслужбу не допускаются.

При этом проступками, дискредитирующими государственную службу, как правило, признаются деяния, способные создать условия для коррупции (превышение полномочий, протекционизм, принятие подарков, участие в азартных играх, неправомерное вмешательство, оказание предпочтения и др.). Так, с 2016 года (с введением нового законодательства) за проступок, дискредитирующий государственную службу, уволены и не могут быть вновь приняты на государственную службу 164 служащих (в 2016 г. – 31, в 2017 г.– 36, в 2018 г.– 27, в 2019 и 2020 гг. – по 25, в 2021 г. – 20).

В агентстве РК по делам госслужбы отмечают, что государственные служащие могут быть причастны к резонансным событиям, при этом формально не совершая дисциплинарный проступок. При этом формальное отсутствие дисциплинарного проступка позволяет им вновь поступить на государственную службу.

«Следует отметить, что повторное их принятие на государственную службу может создать условия для общественного резонанса и формирования у населения недоверия к власти», - указывается в сравнительной таблице к законопроекту.

К примеру, в 2019 году после инцидента в одной из школ Тараза по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева уволен аким города. При этом через месяц данный служащий был принят на иную должность корпуса.

По информации ведомства, это стало возможным из-за формального отсутствия дисциплинарного проступка.

«Учитывая изложенное, предлагается в законе предусмотреть основание для увольнения в связи с утратой доверия. При этом для служащих, уволенных по данному основанию, будет ограничено последующее принятие на госслужбу», - считают в агентстве РК по делам госслужбы

Кроме того, «увольнение служащего по данному мотиву будет отражено в системе «Е-қызмет», что позволит не допустить их повторное принятие на государственную службу».

Вместе с тем, законопроектом предлагается исключить норму, согласно которой на госслужбу не допускается гражданин, уволенный за дисциплинарный проступок, дискредитирующий государственную службу.

«Факт совершения уголовного проступка или преступлений небольшой и средней тяжести не препятствует лицам участвовать в конкурсе для поступления на госслужбу. В этой связи необходимо исключить пожизненное ограничение для поступления на госслужбу лиц, уволенных за совершение проступков, дискредитирующих госслужбу», - указывается в сравнительной таблице к законопроекту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1949489-utrativshih-doverie-chinovnikov-predlagayut-uvolnyat-s-volchim-biletom/