Национальный кинематограф в Казахстане вытесняет из проката российские фильмы

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Национальный кинематограф в Казахстане, который сейчас находится на подъеме, вытесняет из проката российские фильмы, передает РБК.

После распада СССР производство кино в его бывших республиках вступило в долгий кризис, выбраться из которого смогли лишь единицы среди национальных студий. Сейчас наиболее уверенно чувствуют себя российские кинопроизводители, которые, казалось бы, должны доминировать на рынках постсоветского пространства, особенно с учетом того, что жителей новых суверенных государств по-прежнему связывает знание русского языка. Но не все зависит от языка, сборы от проката определяются и другими факторами.

Как рассказал РБК главный редактор собирающего и изучающего мировую киностатистику издания «Бюллетень кинопрокатчика» Александр Нечаев, сегодня далеко не во всех возникших после распада СССР государствах кино из России популярно.

«Казахстан и Белоруссия — наиболее привлекательные рынки. В пропорциональном соотношении казахский — это половина от украинского, белорусский — половина от казахского. Сборы в СНГ на 90% обеспечены Казахстаном и Белоруссией», — отметил Нечаев.

Нечаев добавил, что на рынках других постсоветских стран российские фильмы не приносят значительных сборов. Причинами являются либо небольшая численность населения, либо недостаточное количество способных работать кинотеатров.

Доля постсоветских республик в общей кассе российских фильмов очень низка, это касается в том числе и лидеров проката.

«Тот же «Холоп» (фильм Клима Шипенко, самый кассовый в истории российского кино — РБК) на территории СНГ собрал 110 млн рублей. Это 3% от его общей выручки. Да, эти 110 млн рублей тоже на дороге не валяются. Но говорить о том, что эти страны (бывшие республики СССР — РБК) дают нам какие-то невероятно высокие сборы, нельзя. Российское кино собирает в основном в России», — сказал Нечаев.

«Голливудское кино в СНГ пользуется большим спросом, чем российское. <…> А если мы говорим про Казахстан, там и вовсе подъем национального кинематографа, который вытесняет из проката российский», — констатировал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1949321-natsionalnyy-kinematograf-v-kazahstane-vytesnyaet-iz-prokata-rossiyskie-filmy/