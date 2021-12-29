Видео, где призывников забирают из клубов, прокомментировали в Минобороны

Кадр из видеоролика: instagram.com/bpp_up

Заместитель министра обороны Дарын Туяков в кулуарах мажилиса прокомментировал видео, где молодых людей, уклоняющихся от службы в армии, забирают из ночных клубов, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ попросили разъяснить, проводило ли министерство обороны рейды, в ходе которых забирают уклонистов из ночных клубов.

Заместитель министра обороны Дарын Туяков сообщил, что такие рейды проводятся периодически.

"Какие либо рейды, которые происходят, в большей степени это производится ровно в тех ситуациях, когда военнослужащие или призывник не прибыл вовремя или не выполнил соответственно те нормы, которые предусмотрены в нормативных документах.

Если он не выполнил, вовремя не прибыл, не зарегистрировался, не прошел необходимые процедуры. Естественно, местные военные органы, у них есть определенные требования. И они просто выполняют свои служебные обязанности", - добавил он.

Такие мероприятия, по его словам, ни в коем случае не говорят о нехватке призывников.

"Призывники есть, просто они должны выполнять свои обязанности. Есть обязанность защищать Родину. Рейды проводятся с определенной периодичностью", - резюмировал он.

Напомним, в начале декабря мы сообщали о том, что в Павлодаре призывников находят и забирают из увеселительных заведений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1949123-video-gde-prizyvnikov-zabirayut-iz-klubov-prokommentirovali-v-minoborony/