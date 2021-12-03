Призывников находят и забирают из увеселительных заведений в Павлодаре (видео)

Кадр из видео: instagram.com/bpp_up

Призывников забирали прямо из увеселительных заведений в Павлодаре. Видео розыскных мероприятий под шуточным названием "13 друзей военкома" опубликовано на официальной странице батальона патрульной полиции УП города в Instagram.

Отмечается, что с 30 ноября управлением полиции Павлодара совместно с городским управлением по делам обороны проводятся розыскные мероприятия по установлению призывников.

Сотрудники проверяют увеселительные заведения, рабочие места и другие объекты досуга. На кадрах опубликованного видео видно, как молодых людей выявляли в клубах и караоке.

В ходе рейдов в заведениях Павлодара нашли 13 призывников, уклонявшихся от службы в армии.

Всех парней забрали и доставили в управление по делам обороны Павлодара. Мероприятия по розыску продолжаются.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945152-prizyvnikov-nahodyat-i-zabirayut-iz-uveselitelnyh-zavedeniy-v-pavlodare-video/