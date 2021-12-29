«Свободы слова стало больше»: политолог об итогах 2021 года

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Политолог Газиз Абишев считает, что Казахстан в уходящем 2021 году реализовал ряд проектов, которые можно считать безусловным успехом. Об этом он написал у себя в Telegram-канале, передает NUR.KZ.

По его мнению, 2021 год нес на себе бремя чрезвычайно сложного 2020 года. Негативный внешний фон был усугублен ошибками в центре и на местах, просчетами начальников и исполнителей. И это тема для отдельного разговора.

Однако, считает он, необходимо признать, что есть у страны и ряд реализованных проектов, которые можно считать безусловным успехом. Реализация данных проектов есть не что иное, как личные инициативы главы государства.

«Во-первых, продолжилась поступательная демократизация политической системы. Нет, конечно, день ото дня демократические перемены обывателю зафиксировать сложно, однако нынешняя ситуация заметно либеральнее, чем 5 или даже 3 года назад», - уверен политолог.

Абишев написал, что «свободы слова и выражения стало больше. В некоторых случаях кажется, что ее стало слишком много, но это естественные проблемы переходного периода. Тысячи людей в социальных сетях не стесняются в выражениях, нередко нарушая неоспоримые нормы Конституции. Но это естественные проблемы переходного периода».

Также он отметил, что «меняется избирательная система. Квоты для женщин и молодежи, при всей спорности этой нормы с одной стороны, с другой стороны начинает ломать оккупированный ранее взрослыми агашками государственный институт. Снижение избирательного барьера с 7% до 5% и введение графы «Против всех» - то, о чем говорилось уже давно, и, наконец, внедрено в национальное законодательство».

«Более 800 акимов избраны в аулах и сельских округах. Медленная демократизация снизу, приучение граждан к тому, чтобы напрямую выбирать акимов и пожинать плоды своего выбора. Президент Токаев предлагает проводить с 2024 года выборы еще и областных городов и районов. Отличная идея. Хотелось бы, чтобы на этой идее не останавливались. Думается, мегаполисы Нур-Султан, Алматы и Шымкент уже готовы к тому, чтобы выбирать себе градоначальников. Можно провести дискуссию и о выборности областных акимов. По этому поводу есть ряд сомнений, связанных с необходимостью поддержания территориальной целостности и связанности страны, но эту проблему тоже можно решить через перераспределение полномочий между правительством и выборным акимом области (имеется ввиду в том числе республиканское подчинение органов национальной безопасности, армейских частей, антикорра, прокуратуры, судов и собственной безопасности полиции)», - объяснил эксперт.

Помимо этого, Абишев отметил использование пенсионных накоплений. Он считает, что «в идеале пенсионные накопления должны инвестироваться в местные реальные проекты, помогая развивать реальную экономику, и наиболее выгодные международные ценные бумаги. В итоге они должны зарабатывать высокую реальную маржу, формируя источник для достойных пенсий в будущем. Но пока подобной конъюнктуры в экономике нет, предоставление возможности гражданам решить наиболее важные жизненные проблемы за счет пенсионных накоплений – довольно рациональный выход. У этих денег все равно есть опасность пропажи или обесценивания. Между тем, инициатива по использованию накоплений позволила десяткам тысяч трудолюбивых активных вкладчиков решить вопросы с жильем, образованием или неотложным лечением».

По мнению политолога, «кризис вынуждает государства повышать эффективность использования национального богатства. Минимальная зарплата в 2022 году повышается с 42,5 тыс. до 60 тыс. тенге. Это никак не влияет на крупные предприятия с высокими зарплатами, но снижает возможность занижать официальные зарплаты там, где это так любят делать. Реже стали появляться крупные бессмысленные проекты. В рамках инициированной президентом программы на поддержку казахстанского бизнеса направлены сотни миллиардов тенге. Конечно, это большой вопрос, насколько эффективно используются эти деньги бизнесменами. Но попавшее в рамках пандемии и мирового экономического кризиса в цугцванг государство извивается как может, но разрабатывает какие-то новые механизмы. Здесь есть проблема – кадровая. Нередко исполнители не дотягивают до уровня задач, которые перед ними ставятся политическим руководством. Но это опять же, другая история, история о совершенствовании механизмов меритократии».

«Главное ожидание на 2022 год – продолжение курса на демократизацию, раскручивание болтов гласности, усиление гражданского контроля за государством, особенно на местах, уверенный и качественный экономический рост. Для этого у президента Токаева, его администрации, его правительства и его правящей партии есть полный пакет необходимых полномочий», - считает Абишев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1949114-svobody-slova-stalo-bolshe-politolog-ob-itogah-2021-goda/