Токаеву рассказали о разработке Социального кодекса

Касым-Жомарт Токаев принял Серика Шапкенова. Фото: Акорда

Глава государства принял министра труда и социальной защиты населения Серика Шапкенова, сообщается на официальном сайте Акорды.

Президенту представили отчет об итогах работы министерства за текущий год, а также о реализации поручений в рамках послания.

По словам министра Серика Шапкенова, с 2022 года минимальная заработная плата повысится до 60 тысяч тенге, увеличится зарплата еще 591 тысячи гражданских служащих.

Касым-Жомарта Токаева также проинформировали о предпринимаемых мерах по снижению уровня безработицы. На сегодняшний день этот показатель составляет 4,9%.

Серик Шапкенов рассказал о работе цифровизации центров занятости. 33% граждан, желающих трудоустроиться, пользуются онлайн-услугами, 26 тысяч пособий были назначены в электронном виде. Адресную социальную помощь в этом году получили 988,8 тысяч человек.

Наряду с этим, главе государства доложили о четырех приоритетных направлениях работы профильного ведомства на предстоящий период.

Это – разработка Социального кодекса, проекта закона о профессиональных квалификациях и проекта концепции миграционной политики на 2022-2026 годы, модернизация пенсионной системы.

Касым-Жомарт Токаев поручил министру продолжить работу по этим направлениям на постоянной основе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1948773-tokaevu-rasskazali-o-razrabotke-sotsialnogo-kodeksa/