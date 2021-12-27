Годунова: Чиновникам-нарушителям нельзя давать уходить с должности по собственному желанию

Наталья Годунова. Кадр из видео: телеканал "Хабар 24" / 24.kz

Глава Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталья Годунова в выпуске программы "Национальный интерес с Ерланом Бекхожиным" поделилась своим мнением касательно того, как следует бороться с некачественным освоением бюджетных денег.

В выпуске Годунова рассказала о проверках в госорганах и квазигосударственных компаниях, а также предложила свой метод борьбы с некачественным освоением бюджетных денег. Ее слова приводит телеканал "Хабар 24".

"Нельзя, чтобы наказывали "стрелочников". Когда приходит информация из региона или из министерства о том, что наказан ведущий специалист управления ЖКХ, который 3 месяца как принят на работу, мы понимаем, что он "стрелочник". А руководитель, который отвечает за финансы, и является распорядителем бюджета, были даже такие случаи даже, когда руководители управления, допустившие финансовое нарушение, им давали уйти по собственному желанию, а потом они шли на повышение, в том числе на должность замакима области", – сказала председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталья Годунова.

В таких случаях, по словам Годуновой, счетный комитет протестует.

"Мы протестуем. Информируем акима области, администрацию президента, премьер-министра. И я думаю, такая практика есть во многих странах. Если финансисты допускают грубые финансовые нарушения, нельзя давать уходить по собственному желанию. Должен быть черный список", – добавила глава комитета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1948663-godunova-chinovnikam-narushitelyam-nelzya-davat-uhodit-s-dolzhnosti-po-sobstvennomu-zhelaniyu/