Американские санкции не повлияют на Казахстан: США и РК провели переговоры

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Заместитель министра иностранных дел РК Акан Рахметуллин и помощник государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу в Нур-Султане успешно провели ежегодное заседание Комиссии по расширенному стратегическому партнерству (КРСП), передает NUR.KZ со ссылкой на официальное сообщение МИД РК.

Помощник госсекретаря поприветствовал текущую программу реформ Казахстана, обе стороны обсудили возможности американских компаний по расширению торговли и инвестиций в Казахстан, отметив, что регулярные заседания казахстанско-американской рабочей группы по экономическому сотрудничеству поспособствуют продвижению взаимных интересов.

«Участники договорились продолжить консультации по обеспечению того, чтобы санкции не имели непредвиденных последствий для экономики Казахстана», - указывается в сообщении.

Обе стороны обсудили возможность установления «постоянных нормальных торговых отношений» между Казахстаном и США. Вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев и старший советник по делам Южной и Центральной Азии Африн Ахтер также обсудили научно-техническое сотрудничество, обучение английскому языку и образовательные обмены; расширение политических, социальных и экономических возможностей женщин, а также совместные инициативы для продвижения регионального процветания и взаимосвязанности.

На мероприятии также была подчеркнута важность укрепления сотрудничества в области безопасности путем углубления связей между военными, правоохранительными органами, пограничными и таможенными ведомствами, в том числе в рамках Четвертого Пятилетнего плана военного сотрудничества между министерством обороны Казахстана и министерством обороны США.

Ранее посол США Уильям Мозер в Казахстане высказался о санкциях против России и их возможных последствиях для Казахстана.

«Относительно Казахстана я хочу сказать, мы работали и будем работать здесь, чтобы Казахстан мог избежать обязательных последствий этих санкций. Мы не хотим, чтобы эти санкции имели эффект на Казахстан», - сказал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1948347-amerikanskie-sanktsii-ne-povliyayut-na-kazahstan-ssha-i-rk-proveli-peregovory/