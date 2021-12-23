Глава МСХ высказался о переезде ведомства, на которое выделили 3,5 млрд тенге

Дом министерств. Фото: egov.kz

Глава Минсельхоза на онлайн-брифинге в СЦК высказался о переезде ведомства в здание Дома министерств за 3,5 млрд тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ отметили, что переезд ведомства из одного здания в другое обходится госказне в 3,5 млрд тенге.

"Почему так дорого? Можно было бы найти здание поскромнее, а остальные деньги направить на помощь тем же фермерам, пострадавшим от засухи", - заявили журналисты.

Ербол Карашукеев в ответ отметил, что все министерства находятся на левом берегу в здании Дома министерств.

"К сожалению, у нас не было возможности туда переехать, поэтому мы вот только изыскали средства, спасибо правительству.

Мы планируем переехать в третий подъезд Дома министерств, чтобы быть ближе к нашим коллегам, чтобы не тратить много времени (на дорогу - прим. ред.).

Наше нынешнее здание, соответственно, будет передано государству и оно дальше будет использоваться", - добавил он.

Министр заверил, что все необходимые процедуры были соблюдены.

"Я сейчас деталей не помню, всю информацию мы предоставим, как решение принималось. Конечно, мы могли бы переехать в другое здание, но целесообразно, что мы будем находиться рядом со всеми остальными ведомствами.

Основная задача стояла перевести министерство сельского хозяйства, и эти деньги идут по совершенно другим программам, они никоим образом не повлияли на программы сельхозтоваропроизводителей", - сказал глава ведомства.

Напомним, что ранее Ербол Карашукеев прокомментировал требование фермеров уйти в отставку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1948257-glava-msh-vyskazalsya-o-pereezde-vedomstva-na-kotoroe-vydelili-35-mlrd-tenge/