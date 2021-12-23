Глава МСХ ответил на требование фермеров уйти в отставку

Ербол Карашукеев. Фото: Официальный YouTube-канал "СЦК - Служба центральных коммуникаций"

Глава Минсельхоза Ербол Карашукеев на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос о том, в какой ситуации он мог бы уйти в отставку, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ напомнили, что вчера на встрече министра с фермерами, последние потребовали его отставки.

В ответ Ербол Карашукеев сообщил, что такое решение может принять лишь президент.

"Так как я являюсь членом правительства, вопрос отставки не решается мной лично. Глава государства может принять соответствующее решение", - сказал министр.

Он отметил, что встреча с фермерами продлилась более 4 часов и к ее концу стороны пришли к единому мнению в начале года направить комиссию, чтобы они рассмотрели еще раз ситуацию в Мангистауской области и вопросы оказания дополнительной помощи местным фермерам.

Напомним, что Карашукеев стал министром сельского хозяйства лишь в сентябре этого года. Предыдущий министр - Сапархан Омаров - покинул должность после критики главы государства.

Критика была связана с тем, что ведомство под руководством Омарова не смогло организовать работу по борьбе с сильнейшей засухой и ее последствиями, которая произошла в этом году в Кызылординской и Мангистауской областях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1948246-glava-msh-otvetil-na-vopros-o-svoey-otstavke/