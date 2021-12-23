Мирзагалиев отчитался Токаеву о развитии энергетической отрасли Казахстана

Касым-Жомарт Токаев принял Магзума Мирзагалиева. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев принял министра энергетики Магзума Мирзагалиева, сообщается на официальном сайте Акорды.

Главе государства представили отчет о развитии энергетической отрасли страны.

Магзум Мирзагалиев сообщил о планах по увеличению добычи нефти до 104,2 млн тонн к 2030 году за счет реализации проектов на месторождениях Тенгиз, Кашаган, Карачаганак, «Каламкас-море» и «Хазар».

Президента проинформировали о ситуации на рынке нефтепродуктов и мерах по недопущению дефицита горюче-смазочных материалов в дальнейшем. По словам министра, предусматривается сокращение срока ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах, создание резервного запаса нефтепродуктов в объеме 200 тысяч тонн.

Наряду с этим главе государства было доложено о проектах по газификации страны. По информации министра, на сегодняшний день количество газицифицированного населения превысило 10,3 млн человек, а уровень газификации составил 55 %.

К 2030 году этот показатель планируется довести до 65 % за счет газификации северных и восточных регионов, а также строительства дополнительных ниток газопроводов «Бейнеу-Бозой-Шымкент», «Бейнеу-Жанаозен» и «Бухара-Урал», которые покроют растущие потребности в природном газе.

Президенту рассказали о текущей ситуации в энергосистеме и оперативных мерах, принятых для недопущения дефицита электроэнергии, а также о планах по реализации до 2030 года 157 инвестпроектов на общую сумму около 30 трлн тенге в сферах газовой, нефтяной, нефтегазохимической промышленности, электроэнергетике и ВИЭ.

Касым-Жомарт Токаев по итогам встречи указал на приоритетность развития нефтегазохимической отрасли и дал министру энергетики ряд поручений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1948248-mirzagaliev-otchitalsya-tokaevu-o-razvitii-energeticheskoy-otrasli-kazahstana/