Асанали Ашимов, Ержан Максим и Олжас Сулейменов получат стипендию Елбасы

Ержан Максим. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о присуждении государственной стипендии Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в области культуры в 2021 году. Список обладателей стипендии опубликовал официальный сайт Акорды.

Согласно документу, стипендию Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в области культуры в 2021 году получили:

Деятели литературы

Айтхожа Марфуға - 1936 года рождения, поэтесса, лауреат государственной премии, кавалер ордена «Парасат»;

Алдияр Бақытжан - 1974 года рождения, поэт, лауреат молодежный премии «Серпер»;

Ашимов Аким (Аким Тарази) - 1933 года рождения, писатель, лауреат государственной премии, заслуженный деятель Казахстана;

Аширов Ахмет - 1938 года рождения, писатель-драматург, заслуженный деятель Казахстана, кавалер ордена «Құрмет»;

Әбдікұлы Төлен - 1942 года рождения, писатель, лауреат государственной премии;

Бахтыгереева Акуштап - 1944 года рождения, поэтесса, лауреат государственной премии, кавалер ордена «Құрмет»;

Гарькавец Александр - 1947 года рождения, ученый-тюрколог, общественный деятель;

Досанов Сабит - 1940 года рождения, писатель, лауреат государственной премии, кавалер орденов «Парасат» и «Барыс»;

Джаганова Алтыншаш - 1943 года рождения, писательница, заслуженный деятель Казахстана, кавалер ордена «Құрмет»;

Жайлыбай Ғалым - 1958 года рождения, поэт, лауреат международной литературной премии «Алаш», кавалер ордена «Құрмет»;

Жолдасбеков Мырзатай - 1937 года рождения, государственный и общественный деятель, кавалер орденов «Құрмет» и «Парасат»;

Исабаев Нуртас - 1954 года рождения, поэт, кавалер ордена «Құрмет»;

Исабеков Дулат - 1942 года рождения, писатель, лауреат государственной премии, кавалер ордена «Достық» ІІ степени;

Косылбеков Дидар - 1969 года рождения, писатель, заслуженный деятель Казахстана;

Қыдырханұлы Уахап - 1932 года рождения, писатель, заслуженный работник культуры Казахской ССР;

Медетбек Темірхан – 1945 года рождения, писатель, лауреат государственной премии, кавалер орденов «Құрмет» и «Парасат»;

Мырзахметұлы Мекемтас - 1930 года рождения, литературовед, лауреат государственной премии;

Нурпеисов Абдижамил - 1924 года рождения, Қазақстанның Еңбек Ері, народный писатель Казахстана, лауреат государственной премии;

Оразбаев Иранбек - 1947 года рождения, поэт, лауреат государственной премии, заслуженный деятель Казахстана, кавалер ордена «Парасат»;

Утеулиев Бауыржан - 1969 года рождения, лауреат международной литературной премии «Алаш»;

Салғараұлы Қойшығара - 1939 года рождения, писатель, ученый, лауреат государственной премии, заслуженный деятель Казахстана;

Сарыбаев Бейбит - 1983 года рождения, писатель;

Сегізбай Кәдірбек - 1941 года рождения, писатель, заслуженный деятель Казахстана;

Сматаев Софы - 1941 года рождения, писатель, лауреат международной литературной премии «Алаш», кавалер орденов «Құрмет» и «Парасат»;

Сулейменов Олжас - 1936 года рождения, поэт, народный писатель Казахской ССР, Қазақстанның Еңбек Ері, лауреат государственной премии мира и прогресса Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы;

Тұрғынбекұлы Серік - 1946 года рождения, поэт, заслуженный деятель Казахстана, кавалер ордена «Парасат»;

Шапай Тұрсынжан - 1957 года рождения, писатель, лауреат международной литературной премии «Алаш», заслуженный деятель Казахстана.

Деятели искусства

Абдреев Марат - 1965 года рождения, художник;

Андриасян Рубен - 1938 года рождения, режиссер театра, народный артист Казахстана;

Асылханов Ермек - 1951 года рождения, дизайнер, заслуженный деятель Казахстана;

Ахметова Мария - 1921 года рождения, музыковед;

Ашимов Асанали - 1937 года рождения, народный артист СССР, Қазақстанның Еңбек Ері, лауреат государственной премии;

Аширбекова Роза - 1938 года рождения, актриса, народная артистка Казахской ССР;

Байдукенова Рухия - 1998 года рождения, певица, победительница международного конкурса «Славянский базар-2021»;

Байсеитова Раушан - 1947 года рождения, народная артистка Казахской ССР, лауреат государственной премии;

Бекназар-Ханинга Лейло - 1960 года рождения, актриса;

Беккулова Айжан - 1954 года рождения, ремесленник;

Джалилов Самат - 1990 года рождения, кинорежиссер;

Жаманбаев Базаргали - 1942 года рождения, дирижер, народный артист Казахской ССР, лауреат государственной премии;

Жаканов Илья - 1936 года рождения, композитор, поэт, искусствовед, заслуженный деятель Казахстана, кавалер ордена «Отан»;

Жанботаев Досжан - 1949 года рождения, народный артист Казахстана;

Жолжаксынов Досхан - 1951 года рождения, народный артист Казахстана, лауреат государственной премии, кавалер ордена «Отан»;

Ерманов Журсин - 1951 года рождения, заслуженный деятель Казахстана, кавалер ордена «Құрмет»;

Зайберт Виктор - 1947 года рождения, археолог;

Имаханов Бекен - 1936 года рождения, народный артист Казахской ССР;

Калыкова Саида - 1985 года рождения, пианистка;

Кәден Лидия - 1952 года рождения, актриса, заслуженная артистка Казахской CCР, кавалер орденов «Құрмет» и «Парасат»;

Клушкин Юрий - 1937 года рождения, музыкант, народный артист Казахской ССР, кавалер ордена «Парасат»;

Казгулов Алпысбай - 1958 года рождения, заслуженный деятель Казахстана, кавалер ордена «Парасат»;

Кастеева Зарема - 1947 года рождения, балерина, народная артистка Казахской ССР;

Косубаева Тамара - 1928 года рождения, актриса, заслуженная артистка Казахстана;

Косымбаев Мэлс - 1970 года рождения, айтыскер;

Максим Ержан - 2007 года рождения, певец, лауреат республиканских и международных конкурсов;

Мәлібекұлы Жандарбек - 1942 года рождения, архитектор, автор государственного герба Республики Казахстан;

Мышбаева Нукетай - 1936 года рождения, народная артистка Казахской ССР, кавалер ордена «Парасат»;

Наурыз Ернат - 1995 года рождения, домбрист, лауреат республиканских и международных конкурсов;

Нүсіпжан Нұрғали - 1937 года рождения, певец, народный артист Казахстана, лауреат государственной премии, кавалер орденов «Парасат» и «Барыс» ІІ степени;

Обаев Исмухан - 1941 года рождения, народный артист Казахской ССР, кавалер ордена «Парасат»;

Олжабай Темірлан - 1996 года рождения, кюйши, лауреат республиканских и международных конкурсов;

Оразбаев Сабит - 1936 года рождения, народный артист Казахской ССР, лауреат государственной премии;

Орумбаева Гульсауле - 1952 года рождения, заслуженный деятель Казахстана, кавалер орденов «Құрмет» и «Парасат»;

Утекешева Меруерт - 1951 года рождения, заслуженная артистка Казахской ССР, кавалер орденов «Құрмет» и «Парасат»;

Померанцев Юрий - 1923 года рождения, народный артист Казахской ССР, Қазақстанның Еңбек Ері, лауреат государственной премии;

Разиева Гульвер - 1936 года рождения, народная артистка Казахской ССР, кавалер ордена «Парасат»;

Султанов Сундет - 1992 года рождения, солист балета;

Сергебаев Ескен - 1940 года рождения, художник, скульптор, заслуженный деятель Казахстана;

Тасыбекова Торгын - 1938 года рождения, народная артистка Казахской ССР;

Тулегенова Бибигуль - 1929 года рождения, народная артистка СССР, лауреат государственной премии;

Турдугулов Жолаушы - 1950 года рождения, художник;

Тұрысбек Секен - 1961 года рождения, заслуженный артист Казахстана, кавалер орденов «Құрмет» и «Парасат»;

Тыныштыгулова Сара - 1942 года рождения, народная артистка Казахской ССР, кавалер орденов «Құрмет» и «Парасат»;

Тлеубаев Куат - 1972 года рождения, кинохудожник, заслуженный деятель Казахстана;

Шакрат Сержан - 1939 года рождения, кюйши, кавалер ордена «Құрмет»;

Шинарбаев Ермек - 1953 года рождения, кинорежиссер, заслуженный деятель искусств Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1948069-asanali-ashimov-erzhan-maksim-i-olzhas-suleymenov-poluchili-stipendiyu-elbasy/