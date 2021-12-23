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Асанали Ашимов, Ержан Максим и Олжас Сулейменов получат стипендию Елбасы

Ержан Максим
Ержан Максим. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о присуждении государственной стипендии Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в области культуры в 2021 году. Список обладателей стипендии опубликовал официальный сайт Акорды.

Согласно документу, стипендию Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в области культуры в 2021 году получили:

Деятели литературы

  • Айтхожа Марфуға - 1936 года рождения, поэтесса, лауреат государственной премии, кавалер ордена «Парасат»;
  • Алдияр Бақытжан - 1974 года рождения, поэт, лауреат молодежный премии «Серпер»;
  • Ашимов Аким (Аким Тарази) - 1933 года рождения, писатель, лауреат государственной премии, заслуженный деятель Казахстана;
  • Аширов Ахмет - 1938 года рождения, писатель-драматург, заслуженный деятель Казахстана, кавалер ордена «Құрмет»;
  • Әбдікұлы Төлен - 1942 года рождения, писатель, лауреат государственной премии;
  • Бахтыгереева Акуштап - 1944 года рождения, поэтесса, лауреат государственной премии, кавалер ордена «Құрмет»;
  • Гарькавец Александр - 1947 года рождения, ученый-тюрколог, общественный деятель;
  • Досанов Сабит - 1940 года рождения, писатель, лауреат государственной премии, кавалер орденов «Парасат» и «Барыс»;
  • Джаганова Алтыншаш - 1943 года рождения, писательница, заслуженный деятель Казахстана, кавалер ордена «Құрмет»;
  • Жайлыбай Ғалым - 1958 года рождения, поэт, лауреат международной литературной премии «Алаш», кавалер ордена «Құрмет»;
  • Жолдасбеков Мырзатай - 1937 года рождения, государственный и общественный деятель, кавалер орденов «Құрмет» и «Парасат»;
  • Исабаев Нуртас - 1954 года рождения, поэт, кавалер ордена «Құрмет»;
  • Исабеков Дулат - 1942 года рождения, писатель, лауреат государственной премии, кавалер ордена «Достық» ІІ степени;
  • Косылбеков Дидар - 1969 года рождения, писатель, заслуженный деятель Казахстана;
  • Қыдырханұлы Уахап - 1932 года рождения, писатель, заслуженный работник культуры Казахской ССР;
  • Медетбек Темірхан – 1945 года рождения, писатель, лауреат государственной премии, кавалер орденов «Құрмет» и «Парасат»;
  • Мырзахметұлы Мекемтас - 1930 года рождения, литературовед, лауреат государственной премии;
  • Нурпеисов Абдижамил - 1924 года рождения, Қазақстанның Еңбек Ері, народный писатель Казахстана, лауреат государственной премии;
  • Оразбаев Иранбек - 1947 года рождения, поэт, лауреат государственной премии, заслуженный деятель Казахстана, кавалер ордена «Парасат»;
  • Утеулиев Бауыржан - 1969 года рождения, лауреат международной литературной премии «Алаш»;
  • Салғараұлы Қойшығара - 1939 года рождения, писатель, ученый, лауреат государственной премии, заслуженный деятель Казахстана;
  • Сарыбаев Бейбит - 1983 года рождения, писатель;
  • Сегізбай Кәдірбек - 1941 года рождения, писатель, заслуженный деятель Казахстана;
  • Сматаев Софы - 1941 года рождения, писатель, лауреат международной литературной премии «Алаш», кавалер орденов «Құрмет» и «Парасат»;
  • Сулейменов Олжас - 1936 года рождения, поэт, народный писатель Казахской ССР, Қазақстанның Еңбек Ері, лауреат государственной премии мира и прогресса Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы;
  • Тұрғынбекұлы Серік - 1946 года рождения, поэт, заслуженный деятель Казахстана, кавалер ордена «Парасат»;
  • Шапай Тұрсынжан - 1957 года рождения, писатель, лауреат международной литературной премии «Алаш», заслуженный деятель Казахстана.

Деятели искусства

  • Абдреев Марат - 1965 года рождения, художник;
  • Андриасян Рубен - 1938 года рождения, режиссер театра, народный артист Казахстана;
  • Асылханов Ермек - 1951 года рождения, дизайнер, заслуженный деятель Казахстана;
  • Ахметова Мария - 1921 года рождения, музыковед;
  • Ашимов Асанали - 1937 года рождения, народный артист СССР, Қазақстанның Еңбек Ері, лауреат государственной премии;
  • Аширбекова Роза - 1938 года рождения, актриса, народная артистка Казахской ССР;
  • Байдукенова Рухия - 1998 года рождения, певица, победительница международного конкурса «Славянский базар-2021»;
  • Байсеитова Раушан - 1947 года рождения, народная артистка Казахской ССР, лауреат государственной премии;
  • Бекназар-Ханинга Лейло - 1960 года рождения, актриса;
  • Беккулова Айжан - 1954 года рождения, ремесленник;
  • Джалилов Самат - 1990 года рождения, кинорежиссер;
  • Жаманбаев Базаргали - 1942 года рождения, дирижер, народный артист Казахской ССР, лауреат государственной премии;
  • Жаканов Илья - 1936 года рождения, композитор, поэт, искусствовед, заслуженный деятель Казахстана, кавалер ордена «Отан»;
  • Жанботаев Досжан - 1949 года рождения, народный артист Казахстана;
  • Жолжаксынов Досхан - 1951 года рождения, народный артист Казахстана, лауреат государственной премии, кавалер ордена «Отан»;
  • Ерманов Журсин - 1951 года рождения, заслуженный деятель Казахстана, кавалер ордена «Құрмет»;
  • Зайберт Виктор - 1947 года рождения, археолог;
  • Имаханов Бекен - 1936 года рождения, народный артист Казахской ССР;
  • Калыкова Саида - 1985 года рождения, пианистка;
  • Кәден Лидия - 1952 года рождения, актриса, заслуженная артистка Казахской CCР, кавалер орденов «Құрмет» и «Парасат»;
  • Клушкин Юрий - 1937 года рождения, музыкант, народный артист Казахской ССР, кавалер ордена «Парасат»;
  • Казгулов Алпысбай - 1958 года рождения, заслуженный деятель Казахстана, кавалер ордена «Парасат»;
  • Кастеева Зарема - 1947 года рождения, балерина, народная артистка Казахской ССР;
  • Косубаева Тамара - 1928 года рождения, актриса, заслуженная артистка Казахстана;
  • Косымбаев Мэлс - 1970 года рождения, айтыскер;
  • Максим Ержан - 2007 года рождения, певец, лауреат республиканских и международных конкурсов;
  • Мәлібекұлы Жандарбек - 1942 года рождения, архитектор, автор государственного герба Республики Казахстан;
  • Мышбаева Нукетай - 1936 года рождения, народная артистка Казахской ССР, кавалер ордена «Парасат»;
  • Наурыз Ернат - 1995 года рождения, домбрист, лауреат республиканских и международных конкурсов;
  • Нүсіпжан Нұрғали - 1937 года рождения, певец, народный артист Казахстана, лауреат государственной премии, кавалер орденов «Парасат» и «Барыс» ІІ степени;
  • Обаев Исмухан - 1941 года рождения, народный артист Казахской ССР, кавалер ордена «Парасат»;
  • Олжабай Темірлан - 1996 года рождения, кюйши, лауреат республиканских и международных конкурсов;
  • Оразбаев Сабит - 1936 года рождения, народный артист Казахской ССР, лауреат государственной премии;
  • Орумбаева Гульсауле - 1952 года рождения, заслуженный деятель Казахстана, кавалер орденов «Құрмет» и «Парасат»;
  • Утекешева Меруерт - 1951 года рождения, заслуженная артистка Казахской ССР, кавалер орденов «Құрмет» и «Парасат»;
  • Померанцев Юрий - 1923 года рождения, народный артист Казахской ССР, Қазақстанның Еңбек Ері, лауреат государственной премии;
  • Разиева Гульвер - 1936 года рождения, народная артистка Казахской ССР, кавалер ордена «Парасат»;
  • Султанов Сундет - 1992 года рождения, солист балета;
  • Сергебаев Ескен - 1940 года рождения, художник, скульптор, заслуженный деятель Казахстана;
  • Тасыбекова Торгын - 1938 года рождения, народная артистка Казахской ССР;
  • Тулегенова Бибигуль - 1929 года рождения, народная артистка СССР, лауреат государственной премии;
  • Турдугулов Жолаушы - 1950 года рождения, художник;
  • Тұрысбек Секен - 1961 года рождения, заслуженный артист Казахстана, кавалер орденов «Құрмет» и «Парасат»;
  • Тыныштыгулова Сара - 1942 года рождения, народная артистка Казахской ССР, кавалер орденов «Құрмет» и «Парасат»;
  • Тлеубаев Куат - 1972 года рождения, кинохудожник, заслуженный деятель Казахстана;
  • Шакрат Сержан - 1939 года рождения, кюйши, кавалер ордена «Құрмет»;
  • Шинарбаев Ермек - 1953 года рождения, кинорежиссер, заслуженный деятель искусств Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1948069-asanali-ashimov-erzhan-maksim-i-olzhas-suleymenov-poluchili-stipendiyu-elbasy/

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