Токаев принял председателя правления АО "Самрук-Казына"

Касым-Жомарт Токаев и Алмасадам Саткалиев. Фото: Акорда

Глава государства принял председателя правления АО "Самрук-Казына" Алмасадама Саткалиева, сообщается на официальном сайте Акорды.

Касым-Жомарту Токаеву представили отчет об основных производственных показателях и финансовых результатах деятельности "Самрук-Казына" за текущий год.

Как сообщил Алмасадам Саткалиев, по итогам 2021 года доход Фонда ожидается в размере 10,5 трлн тенге, что на 22 % выше плановых показателей. Основными факторами роста стали цены на нефть, увеличение объема грузовых перевозок, транзита, производства и передачи электроэнергии.

Президент был проинформирован об исполнении его поручений по финансированию социальных и инфраструктурных объектов. В частности, о ходе реализации 11 приоритетных проектов в сферах газоснабжения, водообеспечения, транспорта и энергетики.

Проекты были одобрены Советом по управлению Фондом и вошли в Общенациональный план мероприятий по реализации послания главы государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1948028-glava-gosudarstva-prinyal-predsedatelya-pravleniya-ao-samruk-kazyna/