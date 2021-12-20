Аким Актюбинской области о критике: Все равно будут говорить, что власть плохая, такая-сякая

Ондасын Уразалин. Фото: facebook.com/aktobeakparat

Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин рассказал, как он относится к критике в свой адрес, передает "Диапазон".

Глава региона отметил, что он является официальным должностным лицом и публичной личностью.

"Не знаю, как хорошее, но все плохое будет связано с первым руководителем. Со времен фараонов власть никто не любит", - пояснил Ондасын Уразалин.

По его словам, при Брежневе люди сидели на кухне и критиковали, а теперь те времена вспоминают с ностальгией. В любом обществе обязательно найдутся критики.

"Что бы ни делали хорошего, все равно будут говорить, что власть плохая, такая-сякая. Я их называю агрессивным меньшинством, которое хочет повлиять на большинство", - высказал свое мнение аким Актюбинской области.

Обычно, отметил он, поводов для возмущения у таких людей много и самое удобное - критиковать руководителя региона. Однако это нормальное явление, власть должна быть под пристальным вниманием.

"Вы думаете, на Западе не критикуют власть? Еще как критикуют! Любая публичная фигура находится под пристальным вниманием. Просто, чем это мотивируется: искренним желанием разоблачить, доказать или же есть ангажируемые люди, есть проплаченная публика?

Кто-то хочет защитить свои интересы, а кто-то хочет облить грязью, кому-то доставляет садистское удовольствие, что кому-то плохо. Если критика конструктивная, то надо принимать меры и устранять проблему. Если обливают грязью, то отмываться этому человеку.

Даем разъяснения и больше не ввязываемся, не надо даже судиться-рядиться. Поэтому к таким вещам я отношусь достаточно спокойно. Все мы со временем сдадим должности, и если тогда будут переходить на личности, то разговор может быть другой. А сейчас положение обязывает", - сказал Ондасын Уразалин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1947586-akim-aktyubinskoy-oblasti-o-kritike-vse-ravno-budut-govorit-chto-vlast-plohaya-takaya-syakaya/