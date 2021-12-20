Токаев подписал поправки в закон о судебной системе

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Глава государства подписал новый конституционный закон, сообщается на официальном сайте Акорды.

Главой государства подписан конституционный закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в конституционный закон Республики Казахстан «О судебной системе и статус судей Республики Казахстан», говорится в сообщении.

Кроме того, президентом подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам судебной системы».

Конституционный закон «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» направлен на совершенствование механизмов формирования судейского корпуса, обеспечение приоритетных направлений проводимой судебной реформы по обеспечению верховенства закона и независимости судебной системы.

Также предусматриваются изменения в части отбора судебных кадров, а также введение нового порядка финансирования судебной системы. Вместе с тем, изменения направлены на внедрение информационных технологий в процесс отправления правосудия.

Направленные на дальнейшее реформирование судебной системы законы были приняты сенаторами 9 декабря текущего года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1947582-tokaev-podpisal-konstitutsionnyy-zakon/