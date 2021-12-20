Токаев дал ряд поручений акиму Нур-Султана

Касым-Жомарт Токаев и Алтай Кульгинов. Фото: akorda.kz

Глава государства принял акима Нур-Султана Алтая Кульгинова, сообщается на официальном сайте Акорды.

Президенту была представлена информация о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы за 11 месяцев текущего года.

Главе государства также было доложено о реализуемых мерах по стабилизации эпидемиологической ситуации и ходе вакцинации в городе Нур-Султан.

Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по решению системных вопросов в сфере теплоснабжения, инфраструктуры, строительства социального жилья и объектов, а также обеспечению условий для развития малого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест.

Ранее мы сообщали о встрече Токаева с президентом Межпарламентского союза Дуарте Пашеку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1947571-tokaev-dal-ryad-porucheniy-akimu-nur-sultana/