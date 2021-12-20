Касым-Жомарт Токаев и Дуарте Пашеку. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев принял президента Межпарламентского союза Дуарте Пашеку. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

В ходе беседы обсуждены актуальные направления взаимодействия Казахстана с Межпарламентским союзом.

Приветствуя Дуарте Пашеку, президент отметил важность его визита в нашу страну с точки зрения придания дополнительного импульса укреплению сотрудничества с Межпарламентским союзом.

"Межпарламентский союз очень важная и лидирующая организация в деле развития межпарламентских связей. Ваш визит политически важен с точки зрения расширения парламентской дипломатии. Мы уделяем большое внимание развитию тесных отношений с Межпарламентским союзом и будем поддерживать Вашу миссию на посту председателя этой важной организации", – отметил глава государства.

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев проинформировал Дуарте Пашеку о реализации в стране масштабных политических реформ, направленных на укрепление демократических институтов, верховенство закона, обеспечение прав человека и гендерного равенства. Глава государства также пригласил его принять участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий, который состоится в сентябре 2022 года.

В свою очередь Дуарте Пашеко выразил Касым-Жомарту Токаеву признательность за возможность встречи и поздравил его с 30-летней годовщиной независимости Казахстана. Он высоко оценил экономические и дипломатические успехи нашей страны за этот период, отметив, что Казахстан является примером построения диалога между странами и людьми.

Дуарте Пашеку. Фото: akorda.kz

Португальский парламентарий также проинформировал главу государства о приоритетах развития Межпарламентского союза на предстоящий период.

В контексте развития казахстанско-португальских отношений, отмечен поступательный характер развития сотрудничества между Нур-Султаном и Лиссабоном.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1947547-tokaev-prinyal-prezidenta-mezhparlamentskogo-soyuza-duarte-pasheku/