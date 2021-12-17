Токаев высказался о 35-й годовщине декабрьских событий

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем официальном Twitter-аккаунте высказался о годовщине декабрьских событий 1986 года.

"35 лет назад наша молодежь выступила против диктата союзного центра. Протесты 1986 года продемонстрировали стремление народа к свободе и суверенитету. Героизм участников декабрьских событий, ставших предвестником независимости, навсегда вписан в историю нашей государственности", - написал президент.

Напомним, 17-18 декабря 1986 года в Алма-Ате (ныне - Алматы) начались волнения из-за снятия с должности первого руководителя КазССР Динмухамеда Кунаева и назначения на его должность ранее никогда не работавшего в Казахстане Геннадия Колбина. По большей части свое несогласие выразили студенты и работающая молодежь. Они требовали назначить на главный пост представителя коренного населения.

Политический протест молодежи был расценен как угроза существующей власти - руководство СССР отреагировало силовыми методами. Для разгона мирной демонстрации по приказу правительства был создан секретный оперативный план "Метель-86".

В ходе декабрьских событий 1986 года были задержаны тысячи человек, почти 2 тысячи граждан были ранены, около сотни - осуждены, из них двое приговорены к смертной казни, трое - были направлены в психиатрическую больницу на принудительное лечение.

Декабрьские события в Казахстане стали одним из первых в СССР массовых митингов против диктата центра. Позже аналогичные события произошли и в других национальных республиках Советского Союза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1947260-tokaev-geroizm-uchastnikov-dekabrskih-sobytiy-vpisan-v-istoriyu-nashey-gosudarstvennosti/