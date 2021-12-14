Экономика Казахстана успешно адаптировалась к условиям пандемии, заявил Мамин

Касым-Жомарт Токаев и Аскар Мамин. Фото: Акорда

Глава государства принял премьер-министра Аскара Мамина, сообщается на официальном сайте Акорды.

Касым-Жомарту Токаеву представили отчет о социально-экономическом развитии страны за 11 месяцев текущего года, мерах по обеспечению продовольственной безопасности, борьбе с инфляцией, санитарно-эпидемиологической обстановке.

Как сообщил Аскар Мамин, экономика Казахстана успешно адаптировалась к условиям пандемии и демонстрирует уверенные темпы роста. По итогам 11 месяцев ВВП увеличился на 3,8 %.

Президент был проинформирован о состоянии внешнеторгового оборота страны за январь-октябрь текущего года. По данным премьер-министра, объем внешней торговли составил 82,2 млрд долларов, что на 14,1 % выше показателей аналогичного периода прошлого года.

Он также сообщил о повышении объема экспорта на 23,5 % – до 49,1 млрд долларов. При этом экспорт обработанных товаров вырос на 24,4 %. Положительный торговый баланс достиг 16 млрд долларов.

Главе государства доложили о работе по обеспечению продовольственной безопасности, стабилизации цен на социально значимые продукты питания и реализации комплекса мер антиинфляционного реагирования.

Наряду с этим Касым-Жомарта Токаева проинформировали о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, в том числе о темпах вакцинации населения.

Аскар Мамин также рассказал о реализации мер, направленных на наращивание притока внешних и внутренних инвестиций, усиление потенциала малого и среднего бизнеса, обеспечение регионального развития, дальнейшую диверсификацию структуры экономики за счет роста обрабатывающего сектора.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1946928-mamin-dolozhil-tokaevu-o-tempah-vaktsinatsii-naseleniya/