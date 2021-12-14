Мининформ назвал главные внешние угрозы для межэтнических отношений в Казахстане

Иллюстративное фото: akorda.kz

Главные внешние угрозы для межэтнических отношений в Казахстане перечислены в проекте новой редакции Концепции развития Ассамблеи народа Казахстана до 2025 года, передает NUR.KZ.

Министерство информации и общественного развития разработало и разместило на портале «Открытые НПА» проект постановления правительства «О проекте Указа Президента РК «О внесении изменения в Указ Президента РК от 28 декабря 2015 года № 148 «Об утверждении Концепции развития Ассамблеи народа Казахстана (до 2025 года)».

В проекте новой редакции Концепции развития Ассамблеи народа Казахстана до 2025 года перечислены внешние угрозы для межэтнических отношений в стране.

Среди внешних факторов отмечены новые вызовы XXI века – турбулентность мировой экономики, нарастание геополитического противостояния, рост влияния этнорелигиозного фактора на возникновение в современных международных конфликтов, усиление миграционных потоков и рост числа беженцев.

Авторы вносимых изменений в Концепцию констатируют, что геополитическое окружение Казахстана зачастую усложняется, и ситуация становится напряженной. В частности, санкционные противостояния между крупнейшими государствами мира, обострение ситуации в близлежащих странах и рост числа беженцев из Афганистана негативно влияют на формирование международной обстановки в центральноазиатском регионе.

В документе указывается, что «отдельные конфликтные ситуации в странах исторического происхождения этносов, проживающих в Казахстане, в том числе связанные с событиями на азербайджано-армянской и киргизско-таджикской границах, а также фактор ухудшения российско-украинских отношений, провокационные заявления отдельных зарубежных политиков могут оказать негативное влияние на межэтнические отношения в Казахстане».

«Вышеуказанные обстоятельства могут быть использованы некоторыми внешними силами для обострения межэтнических отношений в Казахстане при возникновении ситуации геополитического противостояния», - подчеркивается в проекте новой редакции Концепции.

По мнению разработчиков документа, «все это требует дальнейшего укрепления единства, сплоченности и патриотизма народа Казахстана, совершенствования государственной политики в межэтнической сфере, активизации деятельности Ассамблеи».

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1946848-mininform-nazval-glavnye-vneshnie-ugrozy-dlya-mezhetnicheskih-otnosheniy-v-kazahstane/