Токаев присудил госнаграды Тургумбаеву, Байбеку и Назарбаевой

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

В канун 30-летия независимости Республики Казахстан указом президента за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами, активную общественную деятельность ряд казахстанцев награжден государственными наградами, сообщает официальный сайт Акорды.

В числе удостоенных госнаград видные представители производственной сферы, бизнеса, образования, здравоохранения, деятели культуры и науки, спортсмены, ветераны труда, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов.

Орденом «Барыс» І степени награждены:

генеральный директор АО «Уральский завод «Зенит» Вячеслав Валиев,

президент АО «ТНК «Казхром» Арман Есенжулов,

председатель правления – ректор НАО «Казахский национальный аграрный исследовательский университет» Тлектес Есполов,

президент НАО «Отандастар қоры» Нуртай Абыкаев,

директор филиала РГКП «Государственная концертная организация «Қазақконцерт» в городе Алматы Алтынбек Коразбаев,

акционер-основатель ENRC PLC Александр Машкевич,

депутат мажилиса парламента Дарига Назарбаева,

ветераны труда Н. Исингарин, Қ. Сұлтанов, Т. Сулейменов, З. Федотова.

Орденом «Барыс» IІ степени награждены:

председатель совета директоров ОЮЛ «Концерн TNS-group» Тукен Джумагулов,

актер АО «Казахфильм» имени Шакена Айманова» Нуржуман Ихтымбаев,

поэт и писатель Валерий Михайлов,

учитель КГКП «Павлодарский колледж сферы обслуживания» Н. Покидова,

президент ТОО «Саутс-Ойл» Серикжан Сейтжанов,

заместитель директора ТОО «Alanda Clinic» Серик Токпанов,

министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев,

ветеран труда Амин Туяков.

Орденом «Барыс» IІI степени награждены:

культуролог К. Абаев,

генеральный директор РГП «Банкнотная фабрика Национального банка Батырбек Альжанов,

председатель сената парламента Маулен Ашимбаев,

первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек,

ветераны труда М. Байғұт, Г. Байназаров, Р. Тусупбеков,

председатель Совета Ассоциации финансистов Казахстана Елена Бахмутова,

директор ТОО «Центр научно-клинической кардиохирургии и трансплантологии» Сейтхан Джошибаев,

исполнительный директор ЧФ "Фонд Нурсултана Назарбаева" Канат Джумабаев,

академик Национальной академии наук Зайролла Дюсенбеков,

председатель Совета директоров АО «Компания «Монтажспецстрой» Евгений Ежиков-Бабаханов,

председатель РОО «Союз писателей Казахстана» Ұлықбек Есдәулет,

поэтесса Ханбиби Есенқарақызы,

председатель Общественного совета города Нур-Султана Сансызбай Есилов,

председатель Совета ветеранов Туркестанской области Женисбек Мауленкулов,

артист РГКП «Казахская государственная филармония имени Жамбыла» Нургали Нусипжанов,

председатель Совета директоров ТОО «Казахмыс Холдинг» Эдуард Огай,

профессор НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С. Асфендиярова» Камал Ормантаев,

председатель Совета директоров холдинга BI Group Айдын Рахимбаев,

председатель правления АО «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев,

профессор РГУ «Казахская национальная академия искусств имени Т. Жургенова» Ескен Сергебаев,

председатель правления – ректор НАО «Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева» Ерлан Сыдыков,

депутат мажилиса парламента Бекболат Тлеухан,

первый заместитель председателя РОО «Всемирная ассоциация казахов» Заутбек Турисбеков.

Орденом «Отан» награждены:

писатель Сабит Досанов,

ветеран труда Мырзатай Жолдасбеков,

поэтесса Акуштап Бахтыгереева.

Орденом «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев» награждены:

председатель Конституционного Совета Қайрат Мәми,

председатель правления АО «НК «КазМунайГаз» Алик Айдарбаев,

председатель правления АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Сызганова» Болатбек Баймаханов,

председатель Совета директоров TOO «Bazis Holding Сompany» Александр Белович,

писатель Дулат Исабеков,

глава Православной церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

Почетное звание «Қазақстанның еңбек сiңiрген қайраткерi» присвоено 28 видным представителям науки и культуры, в том числе артистам театра и кино М.Аджибекову, Ж.Курманбекову и Л.Крючковой, режиссеру Д.Омирбаеву, искусствоведу Е.Резниковой и другим.

Почетное звание «Қазақстанның еңбек сiңiрген ұстазы» присвоено учителю ГУ «Специализированная школа для одаренных детей с интернатным учреждением областная «Малая академия искусств имени Н.Тлендиева» Д.Торехановой.

Орденом «Парасат» отмечены заслуги известных ученых, деятелей культуры, представителей производственной сферы, среди которых артист РГКП «Казахский государственный академический театр драмы имени М.Ауэзова» Б.Абдилманов, директор ТОО «Ершовское-2» С.Агайдаров, генеральный директор РОО «Ветераны нефтегазового комплекса» З.Алшымбаев, директор научно-исследовательского центра «Отырар кітапханасы» Т.Жұртбай, директор Центра экономического анализа «Ракурс» О.Жандосов, хормейстер камерного хора Северо-Казахстанской областной филармонии имени Акана Серы Ю.Колчин, заведующий редакцией газеты «Қазақ әдебиеті» Е.Жаппасұлы, заместитель директора департамента Международного финансового центра «Астана» Ш.Құрманбайұлы, писатель З.Наурызбаева, председатель совета директоров ТОО «Альтаир» А.Потиченко и другие.

Ордена «Достық» II степени удостоены уполномоченный по правам человека Э.Азимова, председатель правления АО «Kaspi.kz» М.Ломтадзе.

За выдающиеся достижения в социально-гуманитарном развитии, в развитии здравоохранения Республики Казахстан и производственной деятельности высокое звание «Қазақстанның Еңбек Ері» присвоено писателю А.Ашимову (Тарази), главному врачу ГКП «Онкологический центр» города Нур-Султана М.Тулетаеву, генеральному директору ТОО «Казцинк» Восточно-Казахстанской области А.Хмелеву.

В числе награжденных орденом «Құрмет» известная шахматистка Жансая Абдумалик, главный дирижер НАО «Государственный театр оперы и балета «Астана Опера» А.Бурибаев, руководитель ГККП «Высший технический колледж города Кокшетау» А.Еслямова, президент ОЮЛ «Ассоциация боевых искусств» Б.Истыбаев, учитель КГУ «Общеобразовательная школа-гимназия имени И.Трубицына» Жамбылской области Н.Каймалакова, заведующий лабораторией РГП «НИИ проблем биологической безопасности» А.Наханов, сталевар-конвертор АО «АрселорМиттал Темиртау» В.Пастух, директор ГУ «Гимназия № 3 для одаренных детей» города Павлодар К.Куспекова, врач ГКП «Городская клиническая больница № 1» города Шымкента Ж.Суйгенбаев, режиссер К.Умаров.

Кавалерами ордена «Еңбек Даңқы» ІІІ степени стали 105 рабочих и тружеников промышленности, транспорта, строительства, сельского хозяйства и других отраслей материального производства.

Почетной грамотой Республики Казахстан награждены 553 человека.

За образцовое исполнение воинского и служебного долга, мужество и самоотверженность, проявленные при обеспечении законности и правопорядка, вклад в укрепление национальной безопасности и обороноспособности страны орденами «Даңқ» I и II степени, «Айбын» I, II и III степени, медалями «Ерлігі үшін» и «Жауынгерлік ерлігі үшін» награждена группа военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

Кроме того, глава государства постановил присудить государственную премию 2021 года в области науки и техники имени аль-Фараби двум работам - "Разработка и организация производства нового отечественного оригинального лекарственного препарата «Розеофунгин-АС" и "Обеспечение биологической безопасности Республики Казахстан: передовые научные технологии и производство".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1946574-tokaev-prisudil-gosnagrady-turgumbaevu-baybeku-i-tleuhanu/