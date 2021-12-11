Нурсултан Назарбаев. Кадр из видео: "Россия 24"

Нурсултан Назарбаев дал интервью телеканалу "Россия 24", в ходе которого рассказал о распаде СССР, об этом сообщил пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай в Twitter.

В ходе интервью Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, как распался Советский Союз и как образовали СНГ.

"Сегодня в эфире телеканала "Россия 24" вышло интервью Нурсултана Назарбаева, посвященное истории распада СССР", - написал Укибай.

Полное интервью можно посмотреть по ссылке>>

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1946505-nazarbaev-dal-intervyu-telekanalu-rossiya-24/