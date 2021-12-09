"Моральное право имеете?": главе управления предложили уйти с поста в Павлодаре

Альмира Дисюпова. Фото: gov.kz

Руководителю управления координации занятости и социальных программ Павлодарской области член Совета по этике предложил уйти с поста. Причиной послужил обвинительный приговор, вынесенный в отношении ее заместителя, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня на Совете по этике докладывали о проводимой профилактике коррупционных рисков. Первой выступила глава управления координации занятости и соцпрограмм Альмира Дисюпова. Она рассказала о проводимой работе, затем к ней возник вопрос.

"Как вы считаете, ваша заместитель осуждена, вы имеете моральное право занимать должность руководителя управления? Ну и по закону тоже", - обратился к ней член Совета по этике Амангельды Хамзин.

Он предложил чиновнице написать заявление об уходе с поста. В ответ она пояснила, что занимает должность с апреля 2020 года.

"По закону в отношении меня меры будут приниматься акиматом Павлодарской области, моим непосредственным руководителем - акимом региона. Что касается морального права, в данном случае хочу пояснить, что Алтыбаева в данной должности находилась с 2012 года, то есть была принята на работу прежним руководством управления", - ответила Альмира Дисюпова.

Напомним, заместителя руководителя управления координации занятости и соцпрограмм Павлодарской области приговорили к 7 годам колонии в середине ноября. Ее признали виновной в получении взяток и халатности. Вместе с ней срок получил и предприниматель, который предложил "откат" за победу в тендере.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1946186-moralnoe-pravo-imeete-glave-upravleniya-predlozhili-uyti-s-posta-v-pavlodare/