Сам предложил "откат": чиновницу и бизнесмена лишили свободы в Павлодаре

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Заместителя руководителя управления координации занятости и соцпрограмм Павлодарской области Жанар Алтыбаеву приговорили к 7 годам колонии за получение взятки и халатность. Вместе с ней в исправительное учреждение отправят и предпринимателя, который сам предложил "откат" за победу в конкурсе, передает корреспондент NUR.KZ.

Из материалов уголовного дела известно, что чиновница брала взятки несколько раз.

Осенью 2020 года получила 340 тысяч тенге от подрядчика за подписание актов выполненных работ. Предприниматель оказал услуги по санаторно-курортному лечению инвалидов.

Кроме того, в павлодарском доме престарелых сэкономили 4 миллиона тенге. Обратились в управление с просьбой пустить эти деньги на премию работникам. Жанар Алтыбаева согласилась, но указала, что ей нужно будет заплатить 100 тыс. тенге.

Среди всего прочего есть и факт халатности. Управление заказало закуп калоприемников, но вот в срок их не поставили. Чтобы избежать последствий, чиновница подписала акт приема-передачи и с казны выплатили подрядчику почти 22 миллиона тенге.

На скамье подсудимых заместитель руководителя управления также оказалась из-за полученной еще одной взятки. Госучреждение объявило конкурс на закуп ноутбуков. К чиновнице наведался предприниматель, который предложил "откат", и она согласилась. Договорились о вознаграждении в 14,5 млн тенге, но в итоге ею было получено 2,5 миллиона.

Приговором Павлодарского городского суда №2 экс-чиновнице назначили 7 лет лишения свободы, а предпринимателю за дачу взятки - полтора года колонии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941971-sam-predlozhil-otkat-chinovnitsu-i-biznesmena-lishili-svobody-v-pavlodare/