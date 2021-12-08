Елбасы встретился с председателем кабмина Кыргызстана

Встреча Нурсултана Назарбаева и Акылбека Жапарова. Фото: elbasy.kz

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с руководителем Администрации президента Кыргызстана Акылбеком Жапаровым. Об этом сообщается на официальном сайте Елбасы.

В ходе беседы Нурсултан Назарбаев подчеркнул историческую близость братских народов Казахстана и Кыргызстана.

Елбасы отметил важность наращивания культурно-гуманитарных связей между двумя государствами. В контексте обсуждения данного вопроса Первый Президент Казахстана высказался о возможности выделения грантов для молодежи из Кыргызской Республики для обучения в вузах нашей страны.

В свою очередь председатель Кабинета министров КР выразил благодарность Нурсултану Назарбаеву за его постоянную поддержку народа Кыргызстана и передал самые наилучшие пожелания от Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова.

Кроме того, Акылбек Жапаров особо подчеркнул успехи Казахстана, достигнутые за годы независимости под руководством Первого Президента, и отметил личный вклад Елбасы в укрепление добрососедских отношений народов двух стран.

Напомним, что сегодня с Акылбеком Жапаровым также встретился президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1945997-elbasy-vstretilsya-s-predsedatelem-kabmina-kyrgyzstana/