Казахстанских военных планируют вооружить электрошокерами и палками

Иллюстративное фото: pixabay.com

Казахстанских военнослужащих планируют вооружить электрошокерами и специальными палками, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный проект приказа министра обороны РК Мурата Бектанова.

Министерство обороны РК разработало и разместило на портале «Открытые НПА» проект приказа главы ведомства «Об утверждении Перечня специальных средств, состоящих на вооружении и используемых Вооруженными Силами РК».

Согласно проекту приказа министра обороны РК, будет утвержден перечень специальных средств, состоящих на вооружении и используемых вооруженными силами Казахстана.

В этот перечень войдут следующие спецсредства:

1. Щит противоударный (защитный).

2. Наручники металлические.

3. Баллон со слезоточивым газом.

4. Палка специальная.

5. Комплект защитных щитков.

6. Оружие нелетального действия (с травматическими патронами).

7. Шлемы защитные, противоударные со съемным забралом с системой связи.

8. Бронежилет различного уровня защиты.

9. Светошумовые гранаты.

10. Устройства для принудительной остановки транспортных средств.

11. Устройства для вскрытия помещений.

12. Электрошоковые устройства.

13. Специальные громко-говорящие устройства.

14. Служебные собаки.

15. Дальнедействующее акустическое устройство.

С какой целью планируется вооружить военнослужащих вышеуказанными спецсредствами не уточняется, так как отсутствует пояснительная записка к проекту приказа.

Вместе с тем, в министерстве обороны сообщили, что разработкой документа занималось главное управление военной полиции.

«В указанном документе определен перечень наименований специальных средств в соответствии со статьей 12 Закона РК «Об органах военной полиции» от 21 февраля 2005 года, которыми обеспечиваются подразделения военной полиции, привлекаемые для обеспечения правопорядка в ходе различных мероприятий с участием военнослужащих. Речь идет о военных парадах, международной выставке «KADEX», учениях, мероприятиях по перевозке военной техники и боеприпасов и т.п.», - проинформировали в пресс-службе Минобороны, добавив, что органы военной полиции вооруженных сил выполняют задачи по обеспечению правопорядка в армии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1945458-kazahstanskih-voennyh-planiruyut-vooruzhit-elektroshokerami-i-palkami/