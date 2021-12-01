Назарбаев рассказал, как его вербовали на участие в госперевороте в Москве

Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

Нурсултан Назарбаев в эфире документального фильма «Qazaq: история золотого человека» рассказал, как его вербовали на участие в госперевороте в Москве – августовский путч случился за несколько месяцев до официального распада СССР, передает корреспондент NUR.KZ.

Расспрашивая Назарбаева об этапе развала Советского союза, американский кинорежиссер Оливер Стоун поинтересовался – предлагали ли ему присоединиться к августовскому путчу 1991-го года в Москве, госперевороту, который ставил целью не допустить создание СНГ и сохранить власть коммунистов.

"Это было внезапно, 18-го числа Ельцин находился у нас с визитом, уехал он поздно после хорошего прощального ужина. В таком состоянии он приехал туда, а утром путч – даже он не представлял", - рассказал Назарбаев.

Стоун уточнил – намекал ли кто-то о том, что в Москве готовится подобное.

"Когда шел пленум партии в Москве, это было в мае-июне, ко мне подходил в перерыве Крючков (председатель КГБ СССР), и говорил мне – вы самый авторитетный руководитель из республик, вас здесь ценят. Если что-то изменится, вы согласились бы там куда-то пойти. На что он намекал, я тогда не понял. Я уже потом понял – он меня вербовал для участия в путче", - ответил Назарбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1944825-nazarbaev-rasskazal-kak-ego-verbovali-na-uchastie-v-gosperevorote-v-moskve/