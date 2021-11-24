Токаев поблагодарил Баталова за многолетнюю работу

Касым-Жомарт Токаев и Амандык Баталов. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Амандыка Баталова за проделанную работу. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали на своей официальной странице в Facebook.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность Амандыку Баталову за его многолетнюю плодотворную работу в должности акима Алматинской области, большой вклад в развитие региона и повышение его социально-экономического потенциала", - отметил пресс-секретарь президента Казахстана.

Напомним, ранее стало известно, что Амандык Баталов освобожден от должности акима Алматинской области. Отметим, что 22 ноября ему исполнилось 69 лет.

Пост главы региона занял Канат Бозумбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1943679-tokaev-poblagodaril-batalova-za-mnogoletnyuyu-rabotu/