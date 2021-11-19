Отток студентов из Казахстана в Россию может резко вырасти после принятия нового закона

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Законопроект, упрощающий пребывание в России зарубежных студентов, в ближайшее время внесут в Госдуму. В понедельник документ одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщает Коммерсантъ.

В публикации говорится, что согласно законопроекту, иностранным гражданам, обучающимся в России, будут давать разрешение на временное пребывание в особом порядке — не на три года, как остальным, а на весь срок обучения. Кроме того, после окончания учебы они смогут в упрощенном порядке получить вид на жительство в РФ. Авторы отмечают, что изменения будут способствовать в том числе «сохранению в России кадрового и научного потенциала».

Законопроект, упрощающий пребывание иностранных студентов в России, разработало МВД РФ. Как говорится в пояснительной записке, инициатива направлена «на установление особого правового режима» для иностранных граждан и лиц без гражданства, проходящих обучение по очной форме в российских вузах и научных организациях. В настоящее время, подчеркивают авторы, иностранные студенты получают разрешение на временное проживание (РВПО) на общих основаниях в пределах установленной правительством квоты. При этом срок действия разрешения на временное проживание длится три года.

Законопроект предлагает выдавать РВПО по заявлению иностранного студента на срок его обучения и последующие 180 дней.

Иностранные студенты, обращающиеся за получением РВПО, будут освобождены от обязательств подтверждать факт владения русским языком, знания истории России и основ законодательства РФ, а также ежегодно подавать уведомления о проживании. Кроме того, им предлагается право в течение трех лет после окончания обучения в упрощенном порядке получить вид на жительство в РФ.

Авторы законопроекта указывают, что в 2020 году на миграционный учет было поставлено 265 056 студентов-иностранцев. Из-за пандемии их число сократилось более чем вдвое — в 2019 году в Россию приехали учиться 681 832 человека. При этом все зарубежные студенты, выезжая за пределы России во время обучения, должны сниматься с учета по месту пребывания и вставать снова, возвращаясь в страну. Представители вузов, объясняют авторы инициативы, часто несвоевременно подают сведения о прибытии гражданина, и это становится основанием для его привлечения к административной ответственности. Поэтому МВД считает необходимым эту норму отменить.

Законопроект позволит упростить процедуру приобретения разрешительных документов для иностранных граждан, желающих получить образование в РФ, будет способствовать их дальнейшей интеграции в российское общество и сохранению в России кадрового и научного потенциала, считают в МВД России.

Глава фонда «Миграция XXI век», бывший заместитель главы ФМС РФ Вячеслав Поставнин полагает, что появление законопроекта связано с демографическими проблемами.

Ранее стало известно, что казахстанские студенты массово переводятся из российских вузов в отечественные.

Напомним, что министр образования и науки РФ Валерий Фальков заявил, что вузы должны способствовать тому, чтобы лучшие иностранные студенты получали российское гражданство и оставались в России.

По различным данным в России в высших учебных заведениях обучаются более 70 тысяч студентов из Казахстана. Следует отметить, что казахстанцы занимают первое место среди иностранных студентов, обучающихся в России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1943005-ottok-studentov-iz-kazahstana-v-rossiyu-mozhet-rezko-vyrasti-posle-prinyatiya-novogo-zakona/