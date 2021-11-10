Устранение последствий взрывов в Жамбылской области: как выполняются поручения Токаева

Пожар в Жамбылской области. Кадр из видео: Telegram-канал Kris.p.almaty | Official

Пресс-секретарь президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Берик Уали опубликовал на своей официальной странице в Facebook пост о том, в котором рассказала, как проходят восстановительные работы после серии взрывов в Жамбылской области.

"27 августа 2021 года глава государства Касым-Жомарт Токаев на экстренном совещании в связи со взрывами в Жамбылской области поручил уполномоченным государственным органам принять все меры по оказанию помощи семьям погибших и провести восстановительные работы", - говорится в публикации Берика Уали.

Далее пресс-секретарь президента привел список пунктов, которые уже были выполнены на сегодняшний день:

Восстановлен 173 объект из 176 поврежденных. Введены в эксплуатацию 35 жилых, 10 коммерческих объектов, 2 школы и 1 медицинский пункт. Продолжается строительство 2 коммерческих объектов и новой школы на 150 мест в селе Жибек Жолы;

В селе Кайнар отремонтированы дороги, проведено уличное освещение, обеспечены газификация и водоснабжение домов;

На проведение восстановительных работ было выделено 1,2 млрд тенге из резерва правительства, 102,3 млн тенге привлечено за счет спонсорских средств;

Семьям пострадавших выплачено по 15 млн тенге в качестве материальной помощи;

Полностью погашены долги членов семей пострадавших перед банками и микрофинансовыми организациями.

Напомним, что в конце августа в Жамбылской области на территории склада боеприпасов произошла серия взрывов, в результате которой погибли 17 человек. Еще один человек числится пропавшим без вести.

На совещании после трагедии Токаев поручил оказать помощь семьям погибших, провести восстановительные работы, а также найти и наказать виновных в случившемся.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1941577-ustranenie-posledstviy-vzryvov-v-zhambylskoy-oblasti-kak-vypolnyayutsya-porucheniya-tokaeva/