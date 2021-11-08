Акимат Актюбинской области объяснил закуп 50 зонтов

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На сайте госзакупок появились два лота о приобретении 50 зонтов акиматом Актюбинской области. В администрации региона объяснили свое решение, передает корреспондент NUR.KZ.

Областной акимат объявил конкурс на закуп 50 мужских зонтов-тростей черного цвета с ручками из натурального дерева на бюджетные средства.

В управлении делами акимата Актюбинской области рассказали, для каких именно нужд купили зонты.

"На основании заявки была объявлена закупка способом запроса ценовых предложений на общую сумму 428 571,60 тенге на приобретение 50 мужских зонтов, из них 20 больших и 30 маленьких.

По итогам закупки и с учетом скидки заключили договор на поставку товара в размере 195 тысяч 570 тенге. Эта закупка была необходима для перспективы встреч официальных делегаций на предстоящие три года", - рассказал исполняющий обязанности руководителя управления делами акимата Мейрам Ауелбеков.

По его словам, зонты нужны на выезды сотрудников делегаций. Например, если вдруг в этот день идет дождь. Новые зонты уже использовали, когда в Актюбинскую область приезжал премьер-министр Аскар Мамин. Планируется, что они должны прослужить 3 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1941121-akimat-aktyubinskoy-oblasti-obyasnil-zakup-50-zontov/