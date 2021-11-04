Мусин показал, как казахстанцы получают водительские права без сдачи экзаменов (видео)

Багдат Мусин. Фото: instagram.com/bagdatmussin

Глава МЦРИАП Багдат Мусин опубликовал в соцсетях видео, на котором запечатлен процесс получения водительских прав без прохождения экзаменов. Запись министр выложил на своей официальной странице в Instagram.

Как написал Мусин под видео, после брифинга в СЦК журналисты просили поделиться результатами его недавнего похода в спецЦОН, где министр лично столкнулся с нарушениями в процессе получения водительских прав.

"Видео, сделанное с сотрудниками службы внутренней безопасности "Правительства для граждан", послужило конкретным основанием для принятия срочных мер. Сейчас коллеги из Госкорпорации выявляют такие факты по всей стране. Материалы будут передаваться в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства", - рассказал министр.

Также он отметил, что после старта проверок ожидаемо сократилось количество граждан, которые успешно сдали практический и теоретический экзамены на права.

"Теперь ежедневно получаю статистику. Например, за последние 2 недели в Нур-Султане было принято 2160 заявлений на выдачу водительских прав. Из них только 30 человек смогли их получить", - пояснил глава МЦРИАП.

Помимо этого, Мусин заявил, что в ближайшее время во всех спецЦОНах будет внедрена специальная система биометрической идентификации при сдаче теоретического экзамена на права.

"Она позволит распознавать личность экзаменуемого и будет рассаживать в случайном порядке при тестировании. Над каждым рабочим местом будут установлены камеры. Эта система уже применяется в пилотном режиме", - рассказал министр.

Напомним, что 2 ноября стало известно о том, что водительские права незаконно выдавали в спецЦОНах двух регионов Казахстана. Накануне в МВД опубликовали обращение к казахстанцам по данному поводу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1940607-musin-pokazal-kak-kazahstantsy-poluchayut-voditelskie-prava-bez-sdachi-ekzamenov-video/