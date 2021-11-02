Водительские права незаконно выдавали в спецЦОНах двух регионов Казахстана

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Борцы с коррупцией пресекли незаконную деятельность сотрудников спецЦОНов Костанайской и Акмолинской областей, которые выдавали людям бланки о прохождении теоретических экзаменов на знание правил дорожного движения без фактической их сдачи. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Антикоррупционной службы Казахстана.

Успешную сдачу экзаменов осуществляли специально подготовленные подставные лица.

Например, в Акмолинской области для этого использовался удаленный доступ к экзаменационным компьютерам.

В Костанайской области подставные лица, маскируясь под медицинскими масками и кепками, сдавали тесты прямо в классе.

"В ходе расследований проверяются факты незаконной выдачи более 1000 водительских удостоверений, изъяты фиктивные экзаменационные справки об успешном прохождении теоретического экзамена на ПДД", - сообщили в Антикоре.

В ведомстве отметили, что подобные преступления могут нести угрозу жизни и здоровью людей. Так, в марте текущего года в Костанае водитель грубо нарушил ПДД, столкнулся с Toyota Сamry, в итоге был причинен серьезный ущерб автомобилям. Выяснилось, что виновник ДТП получил права незаконно.

"В связи с выявленными масштабными нарушениями будут проведены проверки во всех спецЦОНах страны", - резюмировали в Антикоррупционной службе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940075-voditelskie-prava-nezakonno-vydavali-v-spetstsonah-dvuh-regionov-kazahstana/